Nedēļas nogalē notiks Valmieras vasaras teātra festivāls

Nedēļas nogalē, no 2. līdz 4. augustam, dažādās vietās Valmierā norisināsies Valmieras vasaras teātra festivāls, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Septiņi režisori no Latvijas, Austrālijas un Igaunijas jau teju trīs nedēļas strādā Valmierā, lai radītu izrādes un notikumu, kas ļaus dalīties sajūtas un vedinās domāt, brīnīties, redzēt, just, būt kopā un baudīt. Kā iepriekš ziņots, festivāla programma šogad ir domāta bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem. Līdztekus deviņām festivāla izrādēm (septiņas no tām pirmizrādes) sagatavota arī bagātīga paralēlā programma – Latvijas Laikmetīgās mākslas centra mākslinieku meistardarbnīcas, Riga IFF brīvdabas kino vakari, festivāla Pop – up radio studija un citas aktivitātes.

Izrādes norisināsies brīvā atmosfērā, dažādas vietās pilsētvidē – mazdārziņā, zem tilta, angārā, braucošā autobusā un citur. Festivāla devīze šogad ir – "Dzīvā pilsēta". Iestudējumu radīšanas procesā režisori uz pilsētu skatījušies kā dzīvu organismu – ar savām domām un sajūtām. Festivāla programmas direktors Jānis Znotiņš uzskata, ka tas bērnos var veicināt empātiju un cieņu pret vietu, kurā dzīvojam.

Horeogrāfe Liene Grava iestudējusi kustību izrādi "pus Otrs". Tas dinamisks stāsts par diviem dvīņiem, kuri visas lietas līdz šim darījuši kopā, līdz dienai, kad vienam no viņiem rodas jautājums – kas es esmu? Ieteicamā auditorija: 5+.

Režisors Toms Treinis iestudējis garāžas izmēra izrādi "Pagalms atdzīvojas", kur pagalmā dzīvojošo draugu satikšanās pārtaps neparastā piedzīvojumā, jo lietas pēkšņi sāks atdzīvoties. Ieteicamā auditorija: 5+.

Paulas Pļavnieces zinātniskās īstenības piedzīvojums – "STACIJA Nezinkaskuriens" aicinās atklāt un pētīt slepeno aģentu dzīvi. Ieteicamā izrādes auditorija:5+.

Festivāla līdzdarbojas arī divi teātra trupas "Kvadrifrons" režisori. Reinis Boters izrādē "B_Ž_S" aicina uz tikšanos ar šausmīgiem elementiem. Ieteicamā auditorija: 7+, bet Klāvs Mellis kādā no Valmieras mazdārziņiem stāstīs stāstu par Inesi, Kārli, Anci, Jāni, diviem zirgiem, vienu mašīnu un visiem ceļiem, kas ved uz nekurieni – izrāde "Mūžīgā izlaušanās". Ieteicamā auditorija: 12+

Režisore no Austrālijas Džesika Vilsone (Jessica Willson) iestudējusi izrādi braucošā autobusā "Unwanted", aicinot uz satikšanos ar pilsētu un sevi. Ieteicamā auditorija: 5+. Savukārt kustību izrāde "Tools to Rule", producenti "United dancers of Zuga" (Igaunija) būs par noteikumiem un to vietu dzīvē. Ieteicamā auditorija: 5+.

Tāpat festivālā tiks izrādīta jauno horeogrāfu īsformātu darbu sērija "Ārējais klimats/Iekšējais laiks" (ieteicamā auditorija: 12+) un LKA Dramatiskā teātra aktiera mākslas 4. kursa studentu iestudējums Roberta Askinsa melnajai komēdijai "Nelabā roka". Ieteicamā auditorija: 16 +.

Festivāla centrs šogad atradīsies Vecpuišu parkā, Leona Paeglas ielā 10, to būs iekārtojuši RISEBA rīkotās arhitektu vasaras skolas "FestivaL'and 2.0" dalībnieki, izveidojot dažādus pilsētvides objektus bērniem. Visu festivāla laiku šī būs īstā vieta, kur ļauties gastronomiskiem piedzīvojumiem – garšīgi paēst. Te norisināsies arī brīvdabas kino vakari, mākslinieku meistardarbnīcas, sarunas Pop – up radio studijā un atradīsies Festivāla Infopunkts ( 02.08. – 14.00 – 22.00 / 03.08. – 11.00 – 22.00/ 04.08. – 10.00 – 17.00).

Festivāla apmeklētāju ērtībai šogad izstrādāta mobilā lietotne. Ar tās palīdzību iespējams izveidot savu plānu visām trim festivāla dienām, nepalaižot garām neko no plašā piedāvājuma. Lietotni iespējams lejupielādēt App Store un Google Play veikalos, meklējot pēc atslēgas vārdiem Valmieras vasaras teātra festivāls '19.

Biļetes uz izrādēm nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs, Valmieras Drāmas teātrī, festivāla lietotnē un internetā www.valmierasfestivals.lv, www.vdt.lv un www.bilesuparadize.lv. Festivāla laikā izrāžu norises vietās biļetes nevarēs nopirkt.