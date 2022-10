Nekas nav nieks. Recenzija par 'Kvadrifrona' iestudējumu 'Es eju ārā dārzā'

Vizuālās mākslinieces Pamelas Butānes un gaismu mākslinieces Nikolas Suharevas veidotā baltā pasaule līdz ar PVC banera reālo smagumu efektīgā izgaismojumā kļūst par īpašu "spēles" dalībnieku, par piekto "autoru un izpildītāju". Varētu pat teikt, ka brīžiem tas kļūst par galveno aktoru, kas vienlaikus ir arī pats neprognozējamākais. Skatītājs secīgi, ainu pēc ainas, redz vienu no četriem izpildītājiem, salīdzinoši maz ir to brīžu, kad redzams vēl kāds. Taču visi četri ik ainā ir ļoti, ļoti saistīti caur milzīgo banera masu – caur to ir nepieciešams citam citu sajust, lai izrādes kustība turpinātos. Baneris nav kaut kāds pakļāvīgs audums vai caurspīdīgs polietilēns, caur kuru būtu iespējams ķermeņa fizisks vai acu kontakts. PVC baneris ir smags, nepakļāvīgs, biezs, grūti satverams, slidens. Un te arī veidojas brīnišķīgais kontrasts – caur skaņu un ārkārtīgi skaisto vizuālo tēlu pasaule šķiet absolūti iekļaujoša, taču, fiziski tajā atrodoties, redzams, ka cilvēka ķermenis burtiski no tās visu laiku tiek stumts ārā.

Foto: Agnese Zeltiņa

Kādā no epizodēm izrādes baltajā pasaulē asprātīgi parādās Āris Matesovičs, kurš nosmej par to, ka viņš pagaidām ir ienācis tikai daļēji un ka "visas citas lietiņas" būs vēlāk. Otra spilgtākā šī aktiera epizode ir stāsts par brīdi pie vectēva kapa bērnībā, pārdomājot to, kādas varētu būt atmiņas par Āri pašu pēc aiziešanas. Tēma par cilvēka atnākšanu un aiziešanu tādējādi tiek risināta viegli, it kā skaidri apzinoties – ja esi atnācis, kaut kad arī aiziesi, neatkarīgi no tā, ko kāds padomās vai vēlāk atcerēsies.

Salīdzinoši daudz grūtāk ir dzīvot pa vidu starp atnākšanu un aiziešanu. To spilgti iemieso Agnese Bordjukova, kura lēnām, bet mērķtiecīgi tiecas tikt augšā, vispirms, izspraucoties starp trepju pakāpieniem, tad – ar milzīgu piepūli pati līdzi velkot/uz priekšu stumjot "balto pasauli" (baneri), un pakāpienu pa pakāpienam tuvojas augstākajam iespējamam punktam. Tas notiek vienlaikus, baidoties no augstuma un šķietami bezrūpīgi vokalizējot kādas operu ārijas. Arī šajās epizodēs jūtams ļoti smalks līdzsvars starp neapšaubāmi lielām tēmām un vieglu pakoķetēšanu ar sevi šajā burtiski smagajā "lielumā". Līdzīgi filozofiski apcerīgs un reizē viegli komisks ir Ģirta Dubulta izdejotais "Dieva dēls" krāsainajā paradīzes diskodārzā. Kādā brīdī frāzi "tagad es dejošu" viņš kā joku iemet publikā, taču seko epizode ar viņa ķermeņa stāstu – nopietnu, atklātu un godīgu vēstījumu par sevi kustību valodā.