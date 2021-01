Nodibināta Pasaules latviešu amatieru teātru savienība

Sestdien, 16. janvārī, pēc Latviešu Kultūras centra Birmingemā iniciatīvas tiešsaistē pirmo reizi pasaules un latviešu teātru vēsturē norisinājas Latvijas diasporas amatieru teātru Forums, kura mērķis bija apzināt latviešu teātrus visā pasaulē, pārrunāt savas aktualitātes un apvienot teātrus vienā organizācijā Pasaules latviešu amatieru teātru savienība (PLATS).

Forumā uzrunas teica Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš un Eiropas Latviešu apvienības Kultūras nozares vadītāja Lelde Vikmane. No ASV Forumā ciemojās Amerikas Latviešu apvienības Kultūras nozares vadītāja Valda Grīnberga, kopā ar Latviešu kultūras biedrības "TILTS" priekšsēdi Dace Aperāni un valdes locekli Ivetu Gravu, un arī Latviešu fonda priekšsēdi Renāti Kenney.

No Latvijas forumā uz tikšanos bija ieradušies Latvijas Amatieru teātru asociācijas pārstāvji Daina Kandēvica un Astra Kacena, kas stāstīja savu redzējumu par Latvijas un diasporas amatieru teātru sadarbības iespējām un ieguvumiem.

Kā vēsta organizatori, vēl forumā no Latvijas piedalījās biedrības "Dramaturgu asociācija" pārstāvji – dramaturgi Kristiāna Štrāle un Aldis Pommers, kuri stāstīja par jaunumiem latviešu dramaturģijā un iespējamo sadarbību.

Pasākuma organizatori bija apzinājuši un uzrunājuši visus šobrīd aktīvos Latvijas diasporas teātrus – kopā 22 latviešu teātrus no trīs kontinentiem. Kā uzsver rīkotāji, visi teātri atsaukušies aicinājumam un aktīvi piedalījušies forumā.

Foruma gaitā notika diskusijas, kur teātri izklāstīja savas problēmas un aktualitātes, kā svarīgākās problēmas minot profesionāla aprīkojuma un teātra nodarbībām piemērotu telpu trūkumu, apmācību un izglītības iespēju trūkumu, ierobežojumus piekļuvei lugu resursiem, autortiesību jautājumu nesakārtotību, jauniešu un vīriešu kūtrumu iesaistoties teātru kopās, publikas ieinteresētības trūkumu, aktieru disciplinētības trūkumu, režisoru izdegšanu, finanšu trūkumu un citas problēmas.

Lai risinātu kopīgās problēmas un stiprinātu latviešu teātrus ārpus Latvijas, 21 teātris apvienojās un nodibināja Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienību (PLATS). Jaunās organizācijas dibinātāji ir divi teātri no Austrālijas – Austrālijas Latviešu teātris un Sidnejas Latviešu teātris, divi no Ziemeļamerikas – Sanfrancisko Jaunais teātris (ASV) un Teātris "Holivudas Koferis" (ASV), un septiņpadsmit no Eiropas – LATiBergen (Norvēģija), Birmingemas Mazais teātris (Lielbritānija), Birmingemas Mazā teātra Londonas filiāle (Lielbritānija), Bradfordas teātra trupa "Saulespuķe" (Lielbritānija), Burtonas amatierteātris "Strops" (Lielbritānija), Īrijas Latviešu teātris (Īrija), Jorkšīras Latviešu improvizācijas teātris ''Spogulis'' (Lielbritānija), Latviešu amatierteātra kopa "Straumēni" (Lielbritānija), Latviešu amatierteātris Dānijā "Pūpols" (Dānija), MADteatteri (Somija), Mansfīldas drāmas grupa "Klēts" (Lielbritānijā), Minsteres Latviešu amatierteātris "Ezīši" (Vācijā), Momento (Itālija), Oslo latviešu teātris "O'Latte" (Norvēģija), Reikjavīkas Latviešu teātris (Islande), Sirsnīgais Briseles Latviešu teātris (Beļģija) un Stokholmas Latviešu amatierteātris (Zviedrija).

Dibināšanas sapulcē ievēlēja savienības valdi septiņu personu sastāvā: Māra Lewis (Sanfrancisko Jaunais teātris, ASV), Gita Robalde (Bradfordas teātra trupa "Saulespuķe",Lielbritānija), Ieva Melbārde (Oslo latviešu teātris "O'Latte", Norvēģija), Laura Ritenberga-Kinder (Minsteres Latviešu amatierteātris "Ezīši", Vācijā), Dziesma Tetere (Teātris "Holivudas Koferis", ASV), Jānis Kārkliņš (Austrālijas Latviešu teātris, Austrālija) un Ingmārs Čaklais (Birmingemas Mazais teātris, Liebritānija).

Jau nākamajā dienā jaunā valde sanāca savā pirmajā sapulcē un par valdes priekšēdi uz diviem gadiem tika ievēlēta Māra Lewis, bet par valdes priekšsēža vietnieku – Ingmārs Čaklais.

Forumā tika noteikti arī PLATS mērķi: savstarpējā teātru komunikācija; mākslinieciskās kvalitātes celšana, saites ar Latviju saglabāšana un uzturēšana, latviešu jauniešu piesaiste diasporas teātriem, informācijas aprite un jaunā organizācija kā bāzes un resursu vietne. PLATS dibinātāji uzdeva valdei līdz nākamajai kopsapulcei, kas notiks jau martā, sakārtot organizācijas administratīvo pusi un izstrādāt darbības plānu nākamajiem diviem gadiem.

PLATS ir atvērta visiem latviešu teātriem, lai kurā pasaules malā tie būtu, kā arī gatavs sadarbībai ar ieinteresētajām organizācijām Latvijā un visā pasaulē.

Foruma noslēgumā visiem dalībniekiem bija iespēja izbaudīt meistarklases latviešu aktrises un runas pedagoģes Zanes Daudziņas vadībā.

Forums norisinājās projekta "Latviešu diasporas pasaulē teātra kopu un kolektīvu vadītāju tiešaistes forums - pašorganizācijas stiprināšanas pasākums ar grupu diskusijām un meistarklasi" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Latviešu Kultūras centrs Birmingemā, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas vēstniecība Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.