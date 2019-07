Nomedīt to, kas tavas mājas. Par LKA Leļļu teātra aktierkursa diplomdarbu 'Medības'

"Divi kvadrātmetri ādas ir manas mājas. Mana zemeslodes daļa. Divi kvadrātmetri ādas. Tava āda. Mana zeme." Šīs Ingas Gailes rindas (lugā "Āda") ir pirmās, kas ienāk prātā, ieraugot "Medību" scenogrāfiju. Tikai Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Leļļu teātra aktierkursa nu jau absolventu izrādes vēstījums ne tuvu nav tik poētisks – viņu stāstā "Ikea" reklāmas plakāts ar samāksloti laimīgas ģimenes foto ironiski vēsta "55 m2 – tās ir mūsu mājas". "Medību" varoņi gan dzenas pēc standartizētā veiksmīgas dzīves modeļa, tomēr mieru, ko parasti sola mājas, nerod, pat ja 55 kvadrātmetru īpašums ar skandināvu interjeru jau iegūts.

Režisors Elmārs Seņkovs, aktieris Varis Piņķis un jaunie skatuves mākslas censoņi Matīss Budovskis, Elīna Bojarkina, Sandija Dovgāne, Una Eglīte, Rihards Zelezņevs, Matīss Millers un Jēkabs Reinis, saglabājot dramaturģisko struktūru, "Pīļu medības" pārnesuši uz mūsdienām. 70. gados sarakstītā luga atspoguļo padomju režīma motivēto personības degradāciju apstākļos, kur nekas nav atkarīgs no cilvēka gribas, līdz ar to atņemot dzīves medību jēgu – viss var būt un tikpat labi var arī nebūt.

Tematiski "Medības" kaut kādā mērā saskaras ar Seņkova/Dīča "Arī vaļiem ir bail" Nacionālajā teātrī (2018) – abās izrādēs ar intonatīvu vieglumu un pašironiju tiek risināta vēl gados jauna mūsdienu indivīda krīze situācijā, kad pirmie mērķi ir sasniegti, taču tas nesniedz cerēto gandarījumu. Aleksandra Vampilova izveidotajās situācijās un varoņos ienesot 21. gadsimta laika zīmes, "Medību" radošā komanda runā par šodienas sabiedrības jēgas meklējumiem, labklājības un veiksmes atslēgas punktiem. Kā starp pienākumu un sabiedrības uzspiestu standartu birkām atrast pašam sevi? Ko medījam, un vai tas tik tiešām sakrīt ar katra patiesajām vēlmēm un sapņiem? Pārfrāzējot Ingu Gaili – kā atrasto to, kas ir tavas mājas, tava zeme, tava āda.

Scenogrāfijas un kostīmu māksliniece Līga Zepa spēles laukumu veidojusi līdzīgu veikala izkārtojumam, kur dīvānu papildina kāds piemērots telpaugs un stāvlampa – gatavs, absolūti bezpersonisks interjera komplekts, kas izskatās glīti, ir ērti pārnesams uz nule iegādātajiem 55 kvadrātmetriem, bet nepasaka neko par iemītniekiem. Cenu birkas tā arī nav noņemtas, bet telpas griesti nostiepti ar plastmasas plēvi, no kuras izpakota sūri medītā iedzīve, kas sakārtoto vidi (lasi – arī dzīvi) padara tikai smacējošāku. "Ikea" zīmols, kas drīz jau būs pielīdzināms padomju laika unificētajām sekcijām ar antresolu, izrādē pārtapis par "IT KĀ" – tas ir arī varoņu iekšējā stāvokļa precīzs raksturojums. It kā ir labs darbs, attiecības, draugi, ar kuriem aiziet uz bāru, bet ne par ko no tā visa nav pārliecības – nav sajūtas, ka tas būtu īstais medījums.