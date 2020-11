Norisinās Baltijas Drāmas forums 2020

No 4. līdz 8. novembrim daļējā klātienē Rīgā un tiešsaistē ar daudzveidīgu programmu norisināsies Baltijas Drāmas forums 2020. Stiprinot Baltijas valstu sadarbību teātra jomā, forums norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Baltijas Drāmas forums ir pasākums, kas tradicionāli ik gadu notiek kādā no Baltijas valstīm. Foruma ietvaros reizi trijos gados Rīgā tiekas teātra kritiķi, pētnieki, producenti, žurnālisti un teātra radītāji no Baltijas un citām valstīm. Foruma mērķis ir noskatīties atlasītus teātra iestudējumus, no kuriem daļa arī ir nominēti "Spēlmaņu nakts" balvai, un dalīties iespaidos par pašreizējo situāciju teātra un oriģināldramaturģijas jomā Latvijā un Baltijā. Neatkarīgi no pasākuma norises formāta Baltijas Drāmas forums 2020 tiek organizēts, lai stiprinātu Baltijas teātra procesos iesaistīto cilvēku kopienu, iedvesmotu cits citu, apmainītos ar informāciju un saņemtu impulsus jaunām radošām idejām.

5. novembrī plkst. 10:00-15:00 LKA Teātra mājā "Zirgu pasts" un attālināti norisināsies starptautiska konference "Teātris & jaunās tehnoloģijas un dažādas perspektīvas". Tajā foruma dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iepazīstinās ar jaunāko pētījumu rezultātiem un nesenāko pieredzi savās valstīs par tādām tēmām kā mediatizācija, digitalizācija, attālināta komunikācija, teātru statistika un tehnoloģijās balstītas mākslinieciskās stratēģijas Baltijas teātrī. Detalizēta konferences programma pieejama Baltijas Drāmas foruma un Latvijas Kultūras akadēmijas "Facebook" kontos.

6. novembrī plkst. 10:00 LKA Teātra mājā "Zirgu pasts" un attālināti notiks paneļdiskusija "Teātris un skatītāji nākamajos simt gados", kurā par teātra nākotnes attīstības perspektīvām diskutēs Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teātra nozares eksperti. Pirms diskusijas foruma dalībniekiem un interesentiem būs iespēja tiešsaistē (LKA "Facebook" kontā) noskatīties Latvijas Nacionālā teātra iestudējumu "Baltā sieva" (rež. Valters Sīlis) ar subtitriem angļu valodā.

Konference un diskusija būs skatāmas tiešsaistē Latvijas Kultūras akadēmijas "Facebook" kontā. Abu pasākumu darba valoda – angļu.