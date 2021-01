Noskaties! Gundars Āboliņš tiešsaistē lasa Hašeka 'Šveiku'

Ar aktiera Gundara Āboliņa lasījumiem atsācies tiešsaistes projekts "JRT lasa grāmatas mājās" (#jrtlasagrāmatasmājās). Šoreiz skatuves mākslinieks no sava grāmatu plaukta izvēlējies čehu rakstnieka Jaroslava Hašeka populāro darbu "Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atgādinām, ka grāmatu lasīšanu tiešsaistē Gundars Āboliņš sāka 2020. gada pavasarī, uzreiz pēc Covid-19 pirmās ārkārtējas situācijas izziņošanas, izvēloties lasīt itāļu renesanses autora Džovanni Bokačo darbu "Dekamerons". Vēlāk projektu papildināja arī citi Jaunā Rīgas teātra aktieri, lasot gan dzeju, gan prozu tiešsaistē.

Klausītājus uzrunā Gundars Āboliņš: "Ir, kā ir! Ir kariņš, kurā mēs visi esam ierauti. Dažiem pat ir iedotas īstās patronas, bet mēs nezinām, kuram... Taču arī kariņa laikā, ierakumos sēžot, nav liegts paņemt rokās grāmatu, palasīt un, atskatoties vēsturē, izdarīt kādus secinājumus! Arī es tagad sēžu savā "zemnīcā" un, pateicoties kolēģiem un draugiem, ik dienas pulksten 15 raidīšu jums "telefonogrammu"."

Gundara Āboliņa "Šveika" lasījumus var klausīties JRT "Vimeo" kanālā, kā arī "Facebook" profilā. Šobrīd jau ir publicētas pirmās četras sērijas. Video papildināti ar ne mazāk kā romāns leģendārajām Jozefa Ladas ilustrācijām.

Romāna darbība notiek Pirmā pasaules kara laikā Austroungārijā – vietā, kas, kā zināms, ir šī postošā kara šūpulis. 20. gadsimta sākumā tā ir daudznāciju impērijā, kurā apvienotas savstarpēji atšķirīgas tautas, ticības un mentalitātes. Jaroslavs Hašeks pats šajā karā piedalījās, tomēr spēja ar humoru, labestību un Šveika "naivo teļa skatienu" par traģiskajiem notikumiem runāt ar neticamu gaišumu.

"Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā" ir čehu humorista Jaroslava Hašeka zināmākais darbs, kas sastāv no satīriskiem īsajiem stāstiem. Tie pirmo reizi publicēti laikā no 1921. līdz 1923. gadam. Hašeks bija iecerējis Šveika piedzīvojumus aprakstīt sešās grāmatās, bet pabeidza tikai četras, kuras vēlāk tika apvienotas vienā grāmatā. Autors mira no tuberkulozes 1923. gadā. Grāmata par krietno kareivi Šveiku ir vistulkotākais čehu literatūras darbs, kas pieejams aptuveni 60 dažādās valodās.