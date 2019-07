Britu kinorežisors Toms Hūpers, kurš 2011. gadā saņēma "Oskara" balvu kā labākais režisors par filmu "Karaļa runa", nu ķēries pie leģendārā Endrū Loida Vēbera mūzikla "Kaķi" ekranizēšanas, kurā kaķu lomās iejutusies virkne ekrāna un skatuves zvaigžņu – Teilore Svifta, Dženifera Hadsone, sers Ians Makellens, Džūdija Denča, Idriss Elba u.c.

Tiesa, pirmās atsauksmes internetā par Hūpera filmas treileri nav pārāk glaimojošas, jo iemīļotie aktieri tajā ir samazināti līdz reālu kaķu izmēram un ar datoranimāciju padarīti par kaķu un cilvēku hibrīdiem, nevis nēsā kaķu kostīmus, kā tas bija oriģinālajā mūziklā.

Komentētāji sociālajos tīklos pēc treilera publicēšanas Hūpēra veikumu dēvē par murgainu un līdzīgu epizodei no 2005. gada zinātniskās fantastikas seriāla "Doctor Who". Savukārt "Forbes.com" filmu kritiķis Skots Mendelsons savā "Twitter" profilā rakstīja, ka "Kaķu" treileris ir "diezgan biedējošs un ārprātīgs, gluži kā narkotiku radīts murgs."

Leģendārais Endrū Loida Vēbera mūzikls "Kaķi" pirmizrādi Brodvejā piedzīvoja 1982. gada 7. oktobrī, un tika izrādīts veselas 19 sezonas pēc kārtas. Tas bija jau septītais Loida Vēbera sacerētais mūzikls, taču līdzīgus panākumus viņam izdevās atkārtot tikai 1986. gadā ar mūziklu "Operas spoks".

Paredzēts, ka "Kaķi" uz ekrāniem nonāks 2019. gada decembrī.

no one wants to see dame judy dench like this pic.twitter.com/29bVRFg7J0 — henno (@jrhennessy) July 18, 2019

It’s just so sad that TS Eliot never lived to see this 😿 — Paul Tudor Owen (@PaulTOwen) July 18, 2019