Notiks Laikmetīgās dejas festivāla 'Vides deja' pirmizrādes

26. maijā no pulksten 14.00 sāksies starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla "Vides deja" pirmizrāžu diena, kas varēs noskatīties piecas jaunas laikmetīgās dejas pirmizrādes. Lai noskatītos pirmizrādes, festivāla rīkotāji aicina pulcēties vides dejas pastaigai pulksten 14.00 Andrejsalā, stāvvietā pie lielā Enkura.

Šā gada festivāla temats ir cilvēka un dabas līdzās pastāvēšana pilsētā.

Pirmizrāžu dienu atklās horeogrāfa Gunta Spridzāna un dramaturģes Tatjanas Melehovas dejas performance "Krasts" Andrejsalā. Turpat būs iespēja noskatīties otro izrādi horeogrāfa Edgara Šļakotas un dramaturģes Lauras Lapiņas performanci "Paisums/Bēgums", kā arī mēģināt kopā ar horeogrāfi Evu Krūmiņu un dramaturģi Lindu Krūmiņu rast atbildi uz jautājumu "Kas paliek pāri pēc divu spēcīgu lielumu mijiedarbības, ja tomēr ieraudzīt vienam otru pilnībā nav bijis iespējams?".

Festivālu noslēgs divas laikmetīgās dejas performances Viesturdārzā – horeogrāfe Katrīna Albuže un dramaturģe Aiva Birbele radīs performanci "Balta nāca tautumeita" jeb "Viņi priecājās sarīkot skaisti baltus svētkus dārzā. Bet vai dārzs priecājās viņus satikt?" un horeogrāfe Marija Ri Shirotsuki un dramaturģe Tatjana Melehova prezentēs performanci "Iecietība".

"Šogad Vides dejas festivāls, pēc astoņu gadu pieredzes, pirmo reiz viesojās Rīgā, ar nelielu, bet prioritāru festivāla norisi – vides dejas performanču radīšanu un to prezentāciju skaitītājiem festivāla noslēgumā. Esmu uzaicinājusi festivālā strādāt tos Latvijas horeogrāfus, kas kādā no astoņu gadu festivāliem jau ir iestudējuši vides dejas horeogrāfijas. Šī gada vides dejas performances veido horeogrāfi Guntis Spridzāns, Edgars Šļakota, Eva Krūmiņa, Katrīna Albuže un Marija Ri Shirotsuki. Jaunums ir tāds, ka šogad katram horeogrāfiem komandā ir ne tikai profesionāli dejotāji un dejas entuziasti no 14- 80 gadiem, bet arī dejas dramaturgi - Tatjana Melehova, Laura Lapiņa, Linda Krūmiņa un Aiva Birbele," saka festivāla idejas autore un vadītāja Lilija Lipora.

Lai ērtāk būtu baudīt performances, apmeklētāji aicināti ņemt līdzi paliktnīšus sēdēšanai, ūdeni, un varbūt arī kādu našķi omulībai.

Andrejsalā varēs baudīt trīs vides dejas performances, pēc kurām sekos pārtraukums. Tad pastaiga dosies uz Viesturdārzu, kur pulksten 17.00 notiks vēl divas vides dejas performances, kas noslēgsies ar sarunām par piedzīvoto un izjusto. Diskusiju moderators – Tatjana Meļehova.

Festivālā notiek vācu dejas zinātnieces G.Vitmanes meistarklases dejas un teātra profesionāļiem "Kā rakstīt par laikmetīgo deju". Ko mēs uztveram, kad skatāmies dejas izrādi, kā varam pievienot savu individuālo skatījumu kopējai izpratnei, ko konkrētā horeogrāfijas kustība nozīmē. Meistarklase norisinās no 21. līdz 24. maijam Gētes institūtā Rīgā.

Savukārt šampanieša namiņā "Joseph" Viesturdārzā ir apskatāma zviedru fotogrāfa Ulfa Rēnholma (Ulf Rehnholm) izstāde "Viss ir saistīts". Zviedru fotomākslinieka Ulfa Renholma izstadē ir apskatami 20 fotokolažas, kuras ir veidotas no brīvi pieejajamiem internetā attēliem. Mākslinieks apvieno šos attēlus negaidītos veidos, lai atbrīvotu skatītāju no ilūzijas, ka mūsu laikmetā ir iespējams norobežoties no dažādām ietekmēm un ignorēt daudzveidību. Fotokolāžas no projekta "Viss ir saistīts" tika izmantotas Starptautiskā Laikmetīgās dejas festivāla "Vides deja 2019" vizuālajiem komunikācijas materiāliem.