Notiks tradicionālā Cēsu mākslas festivāla teātra izrāžu skate 'Grand Prix'

31. jūlijā koncertzālē "Cēsis", Cēsu mākslas festivāla ietvaros aizsāksies jau par tradīciju kļuvusī teātra izrāžu "Grand Prix" skate, portālu "Delfi" informēja festivāla rīkotāji. 31. jūlijā skatītājiem būs iespēja vērot Dailes teātra izrādi "Esiet sveicinātas, skumjas", 3. augustā Liepājas teātra "Sarunu koncerts. Čaklais. Cits.", 10. augustā Valmieras drāmas teātra "Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?", savukārt 20. augustā – Latvijas Nacionālā teātra "Mazā naudiņa". Izrāžu atlasi veikusi teātra kritiķe Zane Radzobe.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Teātra izrāžu skate tiks atklāta 31. jūlijā pulksten 18.00, Dailes teātrim atrādot savu 2021. gada iestudējumu melodrāmai "Esiet sveicinātas, skumjas" pēc franču rakstnieces Fransuāzas Sagānas grāmatas motīviem. Stāsts ir par bagātiem un skaistiem cilvēkiem Francijas Rivjērā, kur šķietami visskaistākā ir 17 gadus jaunā Sesila. Sesila sapņo par mīlestību, bet nebūt nevēlas, lai viņas tēvs Reimons to piedzīvo ar savu jauno sievu un ir gatava darīt visu, lai šīs attiecības izjauktu. Izrāde pirmizrādi piedzīvoja vien 2021. gada novembrī. Izrādes režisors ir Klāvs Mellis, kurš, lai gan ir sava radošā ceļa sākuma, 2019. gadā izpelnījies Spēlmaņu nakts balvu par Gada debiju. Lomās - Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Andris Bulis, Niklāvs Kurpnieks, Katrīna Griga un Milēna Miškēviča.

3. augustā pulksten 19.00 skatītājus priecēs Liepājas teātra literāri muzikālā programma "Sarunu koncerts. Čaklais. Citi". Izrādes laikā aktrise Karīna Tatarinova un mūziķis Roberts Dinters izpildīs dažādu komponistu dziesmas ar dzejnieka Māra Čaklā dzeju – populāras un tautā mīlētas, kā arī mazāk zināmas ("Akāciju palags", "Tu mani dzen", "Apvij rokas", "Melnā aronija", "Dziesmiņa par Napoleonu" un citas). Muzikālo daļu papildina paša dzejnieka rakstītais par radīšanas procesu, laiku un personībām, saskarē ar kurām šīs dziesmas un dzejas tapušas un ir tādas, kādas tās zinām un mīlam.

Skatuves mākslas kritiķe Ilze Kļaviņa par izrādi saka: "Lai gan mākslinieku dueta izveidotajā literāri muzikālajā programmā skan ikvienam atpazīstamas dažādu komponistu dziesmas, kuru autori ir Imants Kalniņš, Ēriks Ķiģelis, Ģederts Ramans, par īpašām tās padara aktrises oriģinālā interpretācija un netradicionālais muzikālais pavadījums. Mūziķis, komponists, multiinstrumentālists Roberts Dinters pavadījumam izmanto dažādu stīgu septiņas ģitāras, kas izvietotas uz skatuves. Viņa dziedošā balss ieskanas fonā tajos nedaudzajos brīžos, kad to prasa muzikālā dramaturģija".

Tuvojoties "Grand Prix" skates izskaņai, 10. augustā pulksten 19.00 festivāls aicina uz režisores Ineses Mičules Valmieras drāmas teātrī iestudēto "Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?". Izrādes pamatā ir amerikāņu dramaturģijas klasiķa Edvarda Olbija slavenākā luga, plašāk zināma ar nosaukumu "Kam no Vulfa kundzes bail?". Stāsts seko līdzi precētam pārim, Džordžam un Martai, kurus iestudējumā atveido Mārtiņš Liepa un Elīna Vāne, un to laulības sarežģījumiem. Pēc kādas universitātes ballītes precētais pāris neapzināti uzņem viesos jaunāku pāri un ievilina viņus savās komplicētajās un rūgtajās attiecībās. Lomās: Elīna Vāne, Mārtiņš Liepa, Ieva Estere Barkāne un Krišjānis Strods.

Cēsu mākslas festivāla "Grand Prix" skati 20. augustā pulksten 19.00 noslēgs Latvijas Nacionālais teātris ar komēdiju "Mazā naudiņa", kuras režisors ir Regnārs Vaivars. Izrāde seko līdzi 40 gadus vecajam Jāsonam, kuru atveido Kaspars Zvīgulis un kuram un 40 gadu vecumā pienācis laiks pašam doties pasaulē jeb šajā gadījumā – uz pilsētu. Nauda stāstā apzīmē ne tikai maciņa biezumu, bet ir arī metafora uzticības kredītam, kas Jāsonam vēl jānopelna no savas mātes un apkārtējiem cilvēkiem. Izrāde par to, ka Dievs ar vienu roku atņem, bet ar otru dod vietā. Par to, ka māte ar slimu bērnu var izrādīties vislaimīgākā no mātēm, jo bērns viņu nekad nepametīs un neaizmirsīs. Stāstu papildinās tādi zināmi aktieri kā Indra Burkovska, Dace Bonāte, Igors Šelegovskis un citi.

Kritiķis Toms Čevers par izrādi izsakās šādi: "Izrādei piemīt īstā intonācija, lai bezcerīgās nolemtības aizēnotos dzīves pabērnus tik tiešām padarītu redzamus, mūs visus nostādot citu citam blakus, kas vienlaikus liek smeldzīgi apzināties, ka ikviens no mums atrodas katrs savā vietā ar ierobežotām iespējām izglābt pasauli. Režisors un aktieri mēģinājumu procesā guvuši nepastarpinātu priekšstatu par slimības skarto jauniešu ikdienu, kontaktējoties ar viņiem biedrībā "Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi". Šo dokumentālo pieredzi vispārinot mākslas tēlainajā patiesībā, izrādes radošā komanda atgādina par tiem sabiedrības locekļiem, kas klusiņām dzīvo savu dzīvi tepat blakus, un aicina neapjukt un nenovērsties, kad mūsu ceļi krustosies".

Teātra izrāžu Grand Prix skati Cēsu mākslas festivāls rīko sadarbībā ar koncertzāli "Cēsis".

Cēsu Mākslas festivāls šogad norisinās sešpadsmito reizi. Tā ietvaros Cēsu Laikmetīgās mākslas centrā no 9. jūlija līdz pat 14. augustam būs skatāma laikmetīgās mākslas izstāde "Zilā līča māja", kuras balsts ir mākslinieku Evitas Vasiļjevas un Kaspara Groševa sadarbība.

Koncertzāles "Cēsis" galerijā līdz 14. augustam būs skatāma Daiņa Pundura keramikas trauku izstāde "Lielo dzīvnieku gaidot". Ekspozīcija ir iecerēta kā inscenējums pagātnē nenotikušiem notikumiem.

Savukārt līdz 28. augustam Cēsu Izstāžu namā būs apskatāma izstāde "Bruno Vasiļevskis. P.S." Tās uzmanības centrā ir viena no spilgtākajām personībām Latvijas 20. gadsimta otrās puses glezniecībā. Izstādē līdzās Bruno Vasiļevska darbiem būs skatāmi Imanta Lancmaņa, Jura Pudāna, Maijas Tabakas, Miervalža Poļa un citu mākslinieku darbi.

Festivāla muzikālās programma ietvaros 5. augustā Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā, izskanot koncertam "Hildegardes meditācijas". Tas veltīts Bingenes Hildegardei – viduslaiku vizionārei, mūķenei, dziedniecei un komponistei, kuras darbus dzirdēsim programmā. Koncertā piedalīsies vokālā grupa "Putni", ērģelniece Kristīne Adamaite, dziesminiece Anta Eņģele un sitaminstrumentāliste Virdžīnija Laube-Vītiņa. Programmas mākslinieciskā vadītāja ir Antra Dreģe.

Savukārt par tradīciju kļuvušais festivāla brīvdabas notikums būs vērojams 7. augustā pulksten 19.00 Cēsu pils parka estrādē. Skaistajā un ainaviskajā estrādē vasaras vakara noskaņās apmeklētājus priecēs Raimonds Pauls, Daumants Kalniņš un Latvijas Radio bigbends kopā ar stīgu grupu.

Pilna festivāla programma skatāma šeit.