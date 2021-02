Pirmatskaņos Radioteātra iestudējumu 'Vietējā stacija'

No 23. līdz 25. februārim Latvijas Radio 1 klausītājiem piedāvās Radioteātra pirmatskaņojumu – latviešu rakstnieces Annas Katras 2019. gadā sarakstītā romāna "Vietējā stacija" radio iestudējumu trijās daļās.

Kā "Delfi" informē Latvijas Radio pārstāve Ieva Aile, dramatizējuma autors ir Radioteātra producents un rakstnieks Dzintars Tilaks, kurš, izmantojot ne vien publicēto oriģināldarbu, bet arī romāna melnraksta nepublicētos fragmentus, ļaus klausītājiem piedzīvot jaunas nianses galvenās varones – sievietes labākajos gados – nokļūšanai neierastos apstākļos. Lineārajā ēterā iestudējums skanēs pulksten 22.05, savukārt martā Radioteātra iestudējums būs pieejams arī populārākajās podkāstu aplikācijās.

"Vietējās stacijas" režisors ir Edmunds Freibergs, uzburot aizrautīgu skanējumu ar izcilu latviešu aktieru plejādi. Radio iestudējumā piedalās Sandra Kļaviņa, Andris Keišs, Kaspars Znotiņš, Ivars Puga, Artis Drozdovs, Lolita Cauka, Zane Aļļēna, Juris Hiršs, Zane Daudziņa, Evija Krūze, Daiga Gaismiņa, Sanita Paula, Emīls Krūmiņš, Anna Klēvere, Indra Burkovska, Inta Tirole-Bebriša un Ināra Slucka. Skaņu režisors – Andis Ploks.

"Man bija liels prieks sadarboties ar Dzintaru Tilaku, kam pieder ideja veidot romāna dramatizējumu un kurš paveica milzīgu darbu, būtiski pārveidojot romāna struktūru, lai padarītu to piemērotu radioteātra specifikai. Viņa uzdevums bija sarežģītāks, nekā pirmajā brīdī šķiet, un galu galā ar to aizrāvos arī es: kā pielāgot stāstu citam medijam, skaņu pasaulei? Tā, meklējot labākos risinājumus, es nosūtīju dramatizējuma autoram arī dažus romānā iepriekš nepublicētus materiālus un Dzintars laipni piekrita izmantot tos dramatizējumā. Tagad atliek vien lūgt romāna lasītājus neuztraukties un palikt savās vietās, ja pa radio skanošais stāsts pēkšņi sāk izklausīties pēc "bet grāmatā tā nebija": tas viss notiek ar manu ziņu un piekrišanu!", stāsta romāna autore Anna Katra, īstajā vārdā Daina Losāne. Rakstniece atzīst, ka izjūtas, gaidot pirmatskaņojumu, ir līdzīgas izjūtām, gaidot sporta rezultātu stafetē: "Viss, kas bija atkarīgs no manis, ir izdarīts. Tagad jāgaida, kā veiksies pārējiem. Ceru, ka būs pēc iespējas labāk, bet līdzi jutīšu neatkarīgi no rezultāta. Liels paldies Latvijas Radio 1 par šo piedzīvojumu!"

Radioiestudējuma režisors Edmunds Freibergs atzīst, ka iestudējums labā nozīmē ir vairāku žanru sajaukums – būs humors, groteska, melodrāma, arī drāmas intonācijas, ko iezīmē dēkpilns galvenās varones Aelitas ceļojums ar moto – es šodien daru visādas trakas lietas, šodien ir neprātīgākā diena manā mūžā. "Galveno varoni Aelitu atveido Jaunā Rīgas teātra aktrise Sandra Kļaviņa – precīzs trāpījums desmitniekā, satverot izcilu tēla interpretāciju," norāda Freibergs.

Romāna galvenajai varonei Aelitai nejaušu notikumu un pārpratumu virkne piedāvā atskatīties uz savu dzīvi, pieņemt agrāk neiespējamus lēmumus, kad sieviete labākajos gados pēkšņi atrodas tādā vietā, kur pat autobusi vairs nepietur. "Tu sēdi visu dzīvi kā tāda vietējā stacija, bet vilcieni tikai brauc garām, garām, garām..."

"Vietējā stacija" ir trešais latviešu rakstnieces Annas Katras romāns. Iepriekš sarakstīti romāni "Cilvēks, kurš skatās" (2010. gads) un "Visiem laimīgas beigas" (2014. gads).

2021. gadā Radioteātris plāno iestudēt teju 30 jaundarbu, īpaši pievēršoties bērnu un jauniešu saturam. Puse no šī gada iestudējumiem taps Skola 2030 programmas ietvaros, atbalstot augstvērtīga audio satura veidošanu un izmantošanu skolēnu mācību procesā. To vidū būs Noras Ikstenas "Lībietis dūņās un miglā", Ilmāra Šlāpina "Pasaka par Raini un viņa domām", Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltā grāmata", Vizmas Belševicas "Lielais reveranss Zviedrijas karalim", Māra Runguļa "Spoku stāsti", vairāku autoru dzeja u.c.