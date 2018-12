Pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī – Tenesija Viljamsa 'Jaunības putns ar saldo balsi'

Jaunajā Rīgas teātrī (JRT) 5. decembrī pirmizrādi piedzīvos ceturtais jauniestudējums šajā sezonā – Tenesija Viljamsa luga "Jaunības putns ar saldo balsi", kuru iestudēs režisors Vladislavs Nastavševs, portālu "Delfi" informē JRT pārstāvji.

Izrāde "Jaunības putns ar saldo balsi" ir par novecojošu žigolo, kas atgriežas dzimtajā pilsētiņā kopā ar Holivudas zvaigzni, lai atgūtu savu jaunības mīlestību. Plāns viņam ir, bet jaunības mīlestības tēvs ir gatavs darīt jebko, lai to izjauktu.

Luga "Jaunības putns ar saldo balsi" pirmo reizi tika uzvesta Brodvejā 1959. gadā. Tenesijs Viljamss to rakstīja ilgāku laiku, padziļinādams un attīstīdams tālāk savu pirms vairākiem gadiem sarakstīto viencēlienu "Ienaidnieks: laiks". Būdams jau pasaulslavens autors un izlēmīgi nolēmis pielikt punktu savai ieilgušajai koķetērijai ar masu auditoriju, saskaņā ar kuras gaumi un par prieku producentiem dramaturgs bija pārrakstījis ne vienu vien savu lugu. Ar šo darbu viņš vairs nejokojās: "Es varu rakstīt tikai par tēmām, kurās es jūtos emocionāli iesaistīts. Un manos darbos ir tikai divas lielās tēmas, kas variējas un atkārtojas. Viena no tām ir apsēstība ar laiku, kas paiet." Amerikāņu režisors Elija Kazans, viens no izcilākajiem Viljamsa darbu interpretiem un tuvs rakstnieka draugs, uzskata "Jaunības putnu ar saldo balsi" par visautobiogrāfiskāko Tenesija Viljamsa lugu.

Režisors Vladislavs Nastavševs uzskata, ka lugas autors savā darbā ietver ne tikai tēmu par fizisku jaunību un divu novecojošu cilvēku stāstu: "Lielā mērā tas ir arī stāsts par laiku, kurā mēs dzīvojam. Un tā svaigumu, kas sen ir zudis. Zudis kaut kad ļoti, ļoti sen. Svaigums un cilvēces jaunība ir zuduši. Un ir sajūta, ka mēs esam jau ļoti veci. Visi. Civilizācija kopumā ir kļuvusi veca. Un vienīgais, kas atliek, ir imitēt jaunību. Imitēt svaigumu. Un no tā es izdaru secinājumu, ka viss, kas mums apkārt notiek, īstenībā ir imitācija. Mēs izliekamies, ka mēs esam jauni. Ka mēs kaut kur virzāmies. Ka mēs sākam kaut ko no jauna. Ka viss vēl tikai priekšā."

Izrādes scenogrāfiju veidojis režisors kopā ar scenogrāfu Edgaru Kļaviņu. Kostīmus radījusi Rūta Kuplā. Izrādes mūzikas autors Vladislavs Nastavševs, mūzikas aranžētāja un muzikālā noformējuma autore – Annas Ķirse. Izrādē piedalās Jaunā Rīgas teātra aktieri Baiba Broka, Ivars Krasts, Sandra Kļaviņa, Vilis Daudziņš, Jana Čivžele, Jevgēnijs Isajevs, Regīna Razuma un pieaicinātie aktieri – Matīss Budovskis, Raivis Mediss, Rūdolfs Apse un Varis Piņķis.

Amerikāņu dramaturgs Tenesijs Viljamss (1911 – 1983) ir sarakstījis divdesmit četras lielformāta lugas, tostarp "Stikla zvērnīca", "Ilgu tramvajs", "Kaķis uz nokaitēta skārda jumta", saņēmis augstākos profesionālos novērtējumus – divas reizes Pulicera balvu, trīs reizes "New York Drama Critics' Circle" balvu un divas reizes "Tony" balvu.

Biļetes uz izrādi "Jaunības putns ar saldo balsi" decembrī, janvārī un februārī jau izpārdotas. Marta izrāžu repertuārs tiks izsludināts 2019. gada janvārī.