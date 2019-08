Pirmizrādi piedzīvos kustību izrāde 'Lolojums'

"SunsStudio", Magoņu iela 9A, Rīgā 14. un 15. septembrī pulksten 17.00 varēs noskatīties Alises Madaras Bokalderes kustību izrādi "Lolojums", portālu "Delfi" informē pati māksliniece.

Kustību izrādes "Lolojums" horeogrāfe ir jaunā laikmetīgās dejas māksliniece Alises Madara Bokaldere. Izrāde ir par skatu uz sevi, savu iekšējo "es".

"Atspulgā varam paraudzīties savā vizuālajā tēlā, ķermenī, kas mūs nes, ko mēs kustinām. Ja spētu palūkoties tālāk par vizuālo, vai spētu ieraudzīt to, kas mums patiešām skatās pretim - tas, ko paši dēvējam par sevi. Ieraudzīt sevi plašāku, mazliet citādā gaitā, citā laikā, liekot katram solim tikt manītam, vēršot uzmanību pāri fiziskajām robežām, cerot sameklēt sevī mieru" Izrāde veidota, pētot kas ietekmē cilvēka uztveri un apziņu, balstoties jau pieredzētajā. Izrādes ieceres pamatā ir aicinājums uz mirkli atkāpties no ārējās pasaules un iedziļināties pašam sevī, savās sajūtās, rezonējot ar notikumiem izrādē un no tiem smeļoties impulsus," raksta izrādes autore.

Alise Madara Bokaldere jau veidojusi vairākus īsformāta darbus, kā arī diplomdarba izrādi "Manu acu tulkojums", kas guvis starptautisku atzinību, piedaloties "L1dance fest 2018" Budapeštā, Ungārijā.

Kustību izrādes "Lolojums" radošajā komandā piedalās horeogrāfe Alise Madara Bokaldere, horeogrāfes asistente Eva Kronberga, dejotājas Alise Putniņa, Ieva Gaurilčikaite un Taisija Frolova, mūzikas autors Artūrs Strautmanis, scenogrāfe un dizainere Paulīne Kalniņa.