Pirmizrādi piedzīvos Seņkova kompānijas 'Esarte' pirmais iestudējums

"Dirty Deal Teatro" telpās 1. februārī pirmizrādi piedzīvos režisora Elmāra Seņkova dibinātās teātra kompānijas "Esarte" pirmais iestudējums "Pēdējās stundas".

Kā portālu "Delfi" informē "Dirty Deal Teatro" pārstāvji, iestudējuma vadmotīvs ir jaunu cilvēku satikšanās ar vecumu.

Režisora Elmāra Seņkova un apvienības "Esarte" aktieru kopīgi veidotajā skatuves darbā notiek jaunu cilvēku satikšanās ar it kā tik tālu un neaizsniedzamu jēdzienu kā vecums. "Līdz brīdim, kamēr nesaskaramies ar to viens pret vienu, mēs par to nedomājam vai negribam domāt. Jauni cilvēki dodas uz pansionātu, lai satiktos ar vecumu. Kā nodibināt kontaktu? Viņi saskarsies ar skaudrām un komiskām situācijām, kurās neiztrūkst baiļu, mulsuma un pašrefleksijas," raksta izrādes veidotāji.

"Pēdējās stundas" ir pirmā teātra apvienības "Esarte" izrāde. Režisors Elmārs Seņkovs atklāj, kāpēc izvēlēta šāda izrādes tēma: "Apvienībai pirmā izrāde jāsāk ar tēmu, kas ir viena no būtiskākajām dzīves sadaļām – atbildība, vecums, nāve, tās tuvums. Šie jautājumi jaunajiem aktieriem, iespējams, ir sveši, bet ir svarīgi, lai viņi ir drosmīgi un nebaidās ielūkoties nākotnē. Jauniem cilvēkiem ieskatīšanās mūža nogalē ļauj vairāk novērtēt to, kas viņiem jāizdara dzīves nogriežņa pirmajā pusē."

Izrādes radošajā ansamblī darbojas aktieri Sandija Dovgāne, Una Eglīte, Alīda Pērkone, Elizabete Skrastiņa, Matīss Budovskis, Mārtiņš Gailis un Agris Krapivņickis, kā arī scenogrāfe un kostīmu māksliniece Līga Zepa, gaismu mākslinieks Niks Cipruss un producente Asnate Siliņa.

Teātra apvienība "Esarte" ir neatkarīga teātra trupa, ko vada Elmārs Seņkovs. Tā darbosies kā teātra platforma, kas pētīs šodienas laikmetu un cilvēku tuvplānā. Šajā radošajā procesā tā sadarbosies ar citiem māksliniekiem, producentiem un institūcijām.

Izrādes "Pēdējās stundas" pirmizrāde notiks 2020. gada 1. februārī pulksten 19.00 "Dirty Deal Teatro", Talsu ielā 1. Tuvākās izrādes plānotas 2., 3., 4. februārī un 3., 4., 5. martā, kā arī aprīlī, maijā un jūnijā.

Biļetes var iegādāties iepriekšpārdošanā "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.