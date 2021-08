Pirmizrādi piedzīvos sieviešu tiesībām veltīts mūzikls 'Balss no beletāžas'

Mellužos, Siguldā, Rīgā un Matīšos pirmizrādes šonedēļ piedzīvos laikmetīgs oriģinālmūzikls "Balss no beletāžas", portālu "Delfi" informēja mūzikla veidotāja Maija Treile. Sieviešu tiesībām veltīto darbu veidojusi novatorisku, bet jau atzinību guvušu mākslinieku komanda. Iestudējuma idejas autores, horeogrāfes un izpildītājas – Inta Balode, Agate Bankava, un Agnese Bordjukova – ir vairākkārtējas Dejas balvas nominantes un laureātes, tikmēr mūzikas autors Platons Buravickis ir viens no pieprasītākajiem akadēmiskās, eksperimentālās mūzikas komponistiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Angļu sufražiste Emīlija Deivisone, latviešu komponiste Felicita Tomsone un lugas "Pūt, vējiņi!" protagoniste Barba izrādē kļūst par arhetipiskiem tēliem, kas palīdz atklāt mūsdienās joprojām aktuālo dzimumu vienlīdzības problemātiku. Horeogrāfe Agate Bankava atzīst, ka lielākais izaicinājums darbā pie izrādes bija "dažādās sievietes sejas sabiedrībā – to iepazīšana un apzināšana". Savukārt, kā būtiskāko aspektu viņa izceļ sarunas par sievietes balsi nozīmību laikā, kad pašas sievietes to mēdz apšaubīt. Tam pievienojas arī Inta Balode: "Man izaicinājums ir vispār saprast, ko es pati domāju par sievietes balss jautājumiem. Tā patriarha ēna laikam ir tik stipra, ka pat klusi domāt grūti, kur no vēl runāt."

Komponists Platons Buravickis stāsta, ka dzimumu vienlīdzības tēma viņam ir tuva: "Maz kāds par to runā. Un, ja kāds sāk runāt, tad dažreiz to agresīvi uztver. Varbūt ar mūsu "runāšanas" veidu labāk sapratīs…"

Izrādes vēstījumā mūsdienu informācijas telpā klejojoši viedokļi, zinātniski un pseidozinātniski apgalvojumi savijas ar arhīvu protokolu tekstiem, seniem avīžrakstiem un Raiņa lugas fragmentiem. Vienlaikus jaundarbs reflektē par mūzikla žanra noteikumiem un meklē tā attīstības virzienus, kā muzikālā, tā horeogrāfiskā izpratnē.

Komponists Platons Buravickis atzīst, ka darbs ar libretu bijis izaicinājums: "Katrā lappusē bija jāmeklē jauni risinājumi, ļoti palīdzēja radošā kolektīva sarunas, ilustratīvais materiāls. Ieguvu ļoti daudz jaunas pieredzes pat datorprogrammu lietošanā, kuras, manuprāt, biju pazinis."

Ceļš līdz pirmizrādei bijis gana garš, ideja radās jau pirms Covid-19 pandēmijas sākuma, liela daļa mēģinājumu procesa notikusi attālināti. Taču viena no idejas autorēm Inta Balode ilgo tapšanas procesu saredz nevis kā apgrūtinājumu, bet gan kā nozīmīgu plusu: "Būtiskākais bija ilgais un aizraujošais kopradīšanas process, bauda no tā, ka tādos procesos pazūd hierarhija un vienpersoniska autorība."

Mūzikla "Balss no beletāžas" pirmizrāžu programma:

24. augustā plkst. 18.00 Mellužu estrādes parkā.

25. augustā plkst. 19.00 kultūras centra "Siguldas devons" pagalmā (Pils iela 10, Sigulda).

26. augustā plkst. 21.00 "Viskaļos", mākslas centra "Totaldobže" koncertzālē (Viskaļu iela 36, Rīga) "Viskaļu Laikmetīgās mākslas festivāla" ietvaros.

27. augustā plkst. 20.00 Matīšu estrādē.

Horeogrāfiju un izpildījumu veido Inta Balode, Agate Bankava, un Agnese Bordjukova, mūzikas autors ir Platons Buravickis, dramaturģe Maija Treile un horeogrāfes. Scenogrāfiju un kostīmus radījusi Elīna Valdmane. Izrāde piedalās mūziķi: Anna Gāgane (klarnete), Aigars Raumanis (saksofons), Kārlis Rērihs (mežrags), Laura Grecka (mecosoprāns) un Monta Martinsone (soprāns).