Pirmo reizi pasniegs alternatīvo balvu teātra mākslā 'Zelta muša'; visvairāk nomināciju – Nacionālajam teātrim

Pirmo reizi Latvijas profesionālā teātra vēsturē notiks alternatīvā teātra gada balva "Zelta muša 2022". Antibalva suminās aizvadītās teātra sezonas spilgtākos notikumus un personības, kas savu māksliniecisko talantu apliecinājušas pārāk specifiskās kategorijās, lai tās tiktu iekļautas "Spēlmaņu nakts" balvas nominantu sarakstā.

Kā "Delfi" informē Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) pārstāvji, pirmās alternatīvās balvas laureāti tiks noskaidroti LKA skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla "Patriarha rudens" apbalvošanas ceremonijā 8. oktobrī pulksten 18 LKA Teātra mājā "Zirgu pasts".

Apbalvojuma "Zelta muša" moto tapis, citējot LKA Eduarda Smiļģa teātra muzeja direktoru, profesoru Jāni Siliņu, kurš, iespējams, ir citējis režisoru Eduardu Smiļģi vai kādu citu autoritatīvu teātra nozares profesionāli: "Te ir tik garlaicīgi, ka pat mušas sprāgst".

Iedvesmojoties no šī domu grauda, ļoti neatkarīga un ārkārtīgi pieredzējusi anonīmā žūrija ir izvirzījusi 50 nominantus piecāas kategorijās: "Gada spēlējošais treneris / direktors", "Gada režisors, kurš zina, ko grib", "Gada identitātes krīze", "Gada atklātākais skatuves mākslinieks" un "Gada izrāde, kuru mēs nesapratām". Savu balsi par kādu no izvirzītajiem pretendentiem būs iespējams atdot no 1. līdz 7. oktobrim festivāla "Patriarha rudens" norises vietās – Latvijas Kultūras akadēmijas ēkās – galvenajā ēkā Ludzas ielā 24, LKA Nacionālajā Filmu skolā, Teātra mājā "Zirgu pasts" un LKA E. Smiļģa Teātra muzejā.

Visvairāk nomināciju – astoņas – saņēmis Latvijas Nacionālais teātris, otrajā un trešajā vietā nomināciju skaita ziņā ierindojas Dailes teātris un Liepājas teātris, savukārt kategorijā "Izrāde, kuru mēs nesapratām" visplašāk pārstāvēts "Dirty Deal Teatro". Starp nominantiem atzīmētas arī Valmieras vasaras teātra festivāla izrādes, režisora Dž. Dž. Džilindžera veidotais raidieraksts "Dž. Spot" un citi ar Latvijas teātra ainu saistīti notikumi. Ar nominantu sarakstu iespējams iepazīties šeit.

Ceremonijas režisors būs kāds daudzsološs students; scenārija autori: anonīmā LKA delegācija; vakaru vadīs kāds vairākkārt apbalvots, pieredzējis skatuves mākslinieks, balvas "Zelta muša" nominants kopā ar kādu centīgu topošo aktieri.

"Zelta mušas" apbalvošanas ceremonija ir daļa no LKA skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla "Patriarha rudens" programmas. Par "Zelta mušas" nominantiem kļuvuši vairāki iepriekšējo festivālu dalībnieki un laureāti. Jau ziņots, ka trīspadsmitais festivāls norisinās no 1. līdz 8. oktobrim, un tajā pirmo reizi ir iespēja redzēt visu trīs LKA studiju līmeņu – bakalaura, maģistra un doktora – studentu darbus.

Anonīmās žūrijas izvirzītie nominanti.

Gada spēlējošais treneris/direktors:

Jānis Vimba izliekas par plastisko ķirurgu komerctelevīzijā.

Latvijas Nacionālā teātra direktors Jānis Vimba;

Anna Sīle sava vīra un Ojāra Rubeņa režijā lasa dzeju sabiedriskajā televīzijā.

"Dirty Deal Teatro" direktore Anna Sīle;

Evita Ašeradena uzdodas par aktrisi "Krastu mačā"

Valmieras drāmas teātra direktore Evita Ašeradena;

Dana Bjorka izrādās īsta aktrise un dabū lielo "Spēlmaņu nakts" nomināciju.

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka;

Juris Žagars ir patiess un nespēlē neko, jo viņa teātrī Petrenko izrādi neslēpti iestudē igaunis, bet Rešetina izrādi – angliete.

Dailes teātra direktors Juris Žagars;

Oļegs Šapošņikovs ir vēl patiesāks par Žagaru un savā teātrī visas galvenās izrādes iestudē pats.

Daugavpils teātra direktors Oļegs Šapošņikovs;

Herberts Laukšteins uznāk dramatiskā epizodē sava teātra galvenā režisora izrādē un tiek pie lomas arī nākamajā sezonā.

Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins;

Ko spēlē Gundega Palma, joprojām nezina neviens.

Jaunā Rīgas teātra direktore Gundega Palma.

Gada režisors, kurš zina, ko grib:

Elmārs Seņkovs zina, ka grib, lai aktieri runā nesaprotamā valodā; rezultātā – neviens neko nesaprot.

Elmārs Seņkovs un Liepājas teātra izrāde "Grimmi";

Klāvs Mellis, zina, ka grib, lai visi neredz visu; rezultātā – neviens neredz neko.

Klāvs Mellis un Valmieras vasaras teātra festivāla izrāde "Vēsā";

Mārtiņš Eihe beidzot zina, ka grib vadīt nevis Rēzeknes, Valmieras vai Liepājas teātri, bet gan Leļļu teātri; rezultātā – pats plāno pirmizrādi Dailes teātrī.

Mārtiņš Eihe un daudzi teātri;

Alvis Hermanis zina, ka grib Skuteli, savu sievu un dubultu trupu, rezultātā – visiem nav vietas JRT ģērbtuvēs.

Alvis Hermanis un trupa;

Dzudzilo un Gediņi zina, ka grib būt režisori, rezultātā – viņu izrādē režisora nav

vispār.

Reinis un Krista Dzudzilo, Elīna un Rūdolfs Gediņi un izrāde "Ļoti labas minūtes" Dailes teātrī;

Reinis Boters zina, ka grib visus gandarīt, rezultātā – daudzi ir vīlušies.

Reinis Boters un "Kvadrifrona" izrāde "Tu attapsies gandarīts/TAG"

Mārcis Lācis zina, ka grib nošaut visus teātra direktorus un kritiķus; rezultātā – pats pārkvalificējas par kino režisoru.

Mārcis Lācis un filma "Revolūcija";

Laura Groza zina, ka grib, lai viņas izrādi nesalīdzina ar filmu; rezultātā – pilnīgi visi salīdzina izrādi ar filmu.

Laura Groza un Liepājas teātra izrāde "Vairāk par dzīvi/Teātris";

Mārtiņš Meiers zina, ka grib būt kā Smiļģis; rezultātā – uz vienas skatuves ir divas mašīnas, vairāki kori, orķestris, Sandis Runge un bars izkrāsotu studentu, kuri nesaprot, ko dara.

Mārtiņš Meiers un "Citu dziesmu svētki" Valmieras vasaras teātra festivālā;

Mārtiņš Kalita zina, ka grib būt režisors; rezultātā – pats spēlē sievieti Džilindžera režijā.

Mārtiņš Kalita, Latvijas Kultūras akadēmijas režijas diploms un Liepājas teātra izrāde "Līnenas skaistumkaraliene";

Jaunie režisori zina, ka grib sekmīgas atzīmes pie Ķimeles un Rogas, rezultātā – rodas "Patriarha rudens" šī gada programma.

LKA Dramatiskā teātra režisoru 2. kurss un absurds

Gada identitātes krīze:

Agnese Budovska neskaidra dzimuma čūskas lomā Latvijas Nacionālā teātra izrādē "Vīrs, kas zināja čūskuvārdus";

Egons Dombrovskis runā par sevi sieviešu dzimtē Liepājas teātra izrādē "Grimmi". Un vispār vienīgais šajā izrādē runā latviski;

Elvita Ragovska ir dramatiska aktrise, bet attopas lellē (lasi, – Aļika pūķī) Jaunā Rīgas teātra izrādē "Viss zem debesīm";

Inga Misāne-Grasberga gada laikā uz skatuves redzama četrās dažādās parūkās. Klāvs Kristaps Košins no Konklāva nonāk pie Dieva;

Dainis Grūbe aiziet no teātra uz nezināmu biznesu;

Igors Šelegovskis pieņem segvārdu un sāk repot;

Dailes teātris vienā izrādē izsniedz skatītājiem ausu aizbāžņus, bet citā – skaņas pastiprinātājus;

Elmārs Seņkovs no neesoša teātra aiziet uz galveno teātri;

Scenogrāfes "Grāfienes" iekārto veikala "Amoralle" skatlogu;

Viss JRT izrādes "Sievietes un vīrieši" ansamblis. Tur viss ir kaut kā otrādi.

Gada atklātākais skatuves mākslinieks:

Jau sazin kuro reizi kails Arturs Krūzkops neskaitāmās lomās šogad un citugad pārsvarā Latvijas Nacionālajā teātrī;

Kails Kārlis Arnolds Avots un mikrofons izrādē "Spēles ar Jūliju" Dailes teātrī. Kails Viktors Ellers un bārda izrādē "Grimmi" Liepājas teātrī;

Kails Lauris Dzelzītis un bārda izrādē "Degunradži" Dailes teātrī;

Kaila Madara Botmane un parūka izrādē "Komūna" Latvijas Nacionālajā teātrī;

Caurspīdīga kleitiņa, sarkanas podziņas un Madara Kalna izrādē "Jaunā līgava" Liepājas teātrī;

Kails Dainis Gaidelis Džona Malkoviča ēnā izrādē "Kokvilnas lauku vientulība" Dailes teātrī;

Viss JRT vīriešu ansamblis izrādē "Ekspedīcija "Jāzeps"". Izņemot Gundaru Āboliņu, kurš allaž ir noslēpumains;

Dž. Dž. Džilindžers beidzot satiek Karīnu Račko un pasaka visu, kā ir. Jeb "Dž. Spot";

Gada izrāde, kuru mēs nesapratām:

Kāpēc viņi nerunā tā, lai vismaz kaut ko var saprast?

"Grimmi", rež. Elmārs Seņkovs, Liepājas teātris;

Kāpēc viņi dzied latīniski, un kas, sasodīts, ir kvintesences teātris?

"Ferdinands un Luīze", rež. Dita Lūriņa, Latvijas Nacionālais teātris;

Šito tagad sauc par operu?!?

"Baņuta", starptautisks projekts, producentu kompānija "Story Hub" (Latvija) un mūzikas teātra trupa "Hauen und Stechen" (Vācija);

Kāpēc teātrī jāskatās filma?

"Vasarnieki", rež. Andrejs Jarovojs, Ģertrūdes ielas teātris;

Kāpēc Rešetins taisa kā Džilindžers?

"Momo!!!", rež. Intars Rešetins, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris;

Meitenes, jūs droši zināt, ka salasījāt pareizās sēnes?

"Sēņošanas čempionāts 2021", rež. Ilze Bloka, "Dirty Deal Teatro";

Jā, mēs neko nesapratām...

"Tu mani nesaproti", rež. Inga Tropa, "Dirty Deal Teatro";

Nudien, kā mēs te attapāmies...?

"Kā es te attapos?", autori Elīza Dombrovska un Mārtiņš Gūtmanis, "Dirty Deal Teatro";

Kārli, Tu jau sen skaļi sarunājies ar datoru?

"Frankenšteina komplekss", rež. Valters Sīlis, dram. Kārlis Krūmiņš, "Dirty Deal Teatro";

Tieši kādas puķes osta gudri suņi?

"Gudrā sunīte Soņa", rež. Jurijs Luniks, Latvijas Leļļu teātris;

Cik tas viss maksā???

"ROTKHO", rež. Lukašs Tvarkovskis, Dailes teātris.