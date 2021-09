Radioteātrī pirmoreiz lomu – vectēvu Vali – ieskaņojis režisors Varis Brasla

Sākot ar 12. septembri, Latvijas Radio 1 klausītājiem piedāvā Radioteātra pirmatskaņojumu – rakstnieka Laura Gundara darba "Sveiks, Vali!" iestudējumu bērniem, ko režisējis pats grāmatas autors. Tas skanēs četrus svētdienas rītus pēc kārtas pulksten 10.35 un būs pieejams arī mājaslapā latvijasradio.lv. Pirmoreiz Radioteātrī lomu ieskaņojis daudzu iemīļotu filmu godalgotais režisors Varis Brasla, kurš pārtapis par vectēvu Vali.

Kā "Delfi" informē Latvijas Radio pārstāvji, radiouzvedumā būs dzirdama arī aktrise Marija Linarte, kura iejutīsies mazās meitenes Spindzeles lomā, bet stāstniece ir aktrise Anna Putniņa. Mūzikas autors komponists Kārlis Auzāns, skaņu režisors Ivo Tauriņš. Redaktore Dzintra Matuzāle, producentes Māra Eglīte un Anna Putniņa.

"Sveiks, Vali!" vēsta par dažādiem pārpratumiem un situācijām, kas rodas mazajai meitenei cenšoties satuvināt savu kautrīgo vectēvu ar ārpasauli, no kuras viņš ir norobežojies. Viss sākās ar to, ka Spindzele pajautā Valim – "Kāpēc tu nesveicinies?". Valis ir pārsteigts un sāk muļķīgi taisnoties. Izrādās – sveicināties nemaz nav tik vienkārši, turklāt mazmeita par to zina vairāk nekā ūsainais Valis. Spindzeles sveicināšanās treniņā tiek iesaistīti ne tikai cilvēki, bet arī mājas un trolejbusi, no kuriem vectēvs tik ļoti nekautrējas. Šis ir stāsts par to, ka pavisam parastā pasaulē mēdz būt ļoti nesaprotamas lietas. Grāmata "Sveiks, Vali!" saņēmusi Baltvilka balvu kā gada labākā grāmata bērniem, un tās tulkojumi izdoti Šveicē, Krievijā un Korejā.

"Bērni nepārtraukti jautā, un pat viens jautājums var būt stāsts, ko ir vērts dzirdēt! Iestudējums aicina domāt, nevis saņemt vienu atbildi, kopīgi meklēt, iespējams, pat vairākas atbildes, sarunāties, jautāt vecākiem," teica režisors Lauris Gundars. "Tā kā pats esmu grāmatas autors, tad aicināju aktierus Radiouzvedumā īstenot ieceri tā, kā to redzu – ar balsīm aktieri uzzīmēja Vali un Spindzeli tā, lai stāsts arī audio versijā saglabā īpašu noskaņu. Un īpaša "odziņa" ir Kārļa Auzāna tituldziesma – dziesma ar noslēpumu, ko uzzināsit, tikai klausoties!"

Radioiestudējuma klausītāji varēs dzirdēt, kā vectēva Vaļa lomu iedzīvinājis daudzu godalgotu filmu režisors Varis Brasla. Viņa radošajā darbībā tapušas vairākas filmas bērniem, kas iemīļotas no paaudzes paaudzē un guvušas balvas – "Emīla nedarbi", "Ziemassvētku jampadracis" un "Ūdensbumba resnajam runcim". Pirms pāris gadiem uz ekrāniem iznāca V. Braslas filma, kas piepildīta ar labdabīgu komēdijas gaisotni – "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru". Līdz šim viņš Radioteātrī darbojies kā režisors, taču šoreiz piekritis iestudējumā atveidot lomu un, kā pats stāsta, guvis jauku pieredzi.

"Parasti izvairos no aktiera lomu piedāvājumiem, jo tā tomēr ir cita profesija. Taču šoreiz atsaucos uzaicinājumam, jo biju iestudējis Laura Gundara lugu teātrī un zinu viņa darbus. Uz radioiestudējuma ierakstu devos ar lielām bažām, tas prasīja nervus - neuzskatu sevi par Eduardu Pāvulu! Jāsaka, ka režisors, strādājot pie otra režisora, ir piecreiz centīgāks par aktieri! Savā ziņa šķita arī, ka eju pa iemītu taciņu: mans tētis Žanis Brasla (Bredovskis) arī darbojās Radio – bija režisors bērnu raidījumiem," teica Varis Brasla. "Jāsaka, ka katra grāmata, kas domāta bērniem, jau vien ir vērtība, ja no tās bērniņš kaut ko iegūst dzīvei. Radio lielākā bagātība ir tā, ka tas veicina bērna fantāziju: viena lieta ir, kā bērns redz lietas dabā, otra – kā tās aicina ieraudzīt un apraksta rakstnieks. Šī man kopumā bija interesanta pieredze. Prieks bija strādāt kopā ar jauku komandu!"

Radiolasījums "Sveiks, Vali!" skanēs Latvijas Radio 1 programmā 12., 19. , 26. septembrī un 3. oktobrī pulksten 10.35.