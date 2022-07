Režisora dienasgrāmata. 'Citu dziesmu svētki' – 'Tikšanās'

Šogad Valmieras vasaras teātra festivāla centrālais notikums būs uzvedums "Citu dziesmu svētki", kas pilsētas estrādē izskanēs sestdienas, 6. augusta, vakarā. Tajā jaunu elpu iegūs teju 20 Latvijas pagrīdes un nekomerciālo grupu dziesmas, kas reiz skanējušas panku koncertos, dažādos pašu organizētos festivālos, alternatīvās mūzikas klubos un pagrabos, bet reti vai pat nemaz – radiostacijās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lielformāta koncertu veido komponists Jēkabs Nīmanis un režisors Mārtiņš Meiers, kurš ir arī šī uzveduma dramaturgs. Veidojot "Citu dziesmu svētkus", režisora piezīmes pārtapušas dienasgrāmatas ierakstos, ko ar autora atļauju publicējam "Delfi". Šī ir dienasgrāmatas pirmā daļa – "Tikšanās".

Tikties ar mūziķiem, kuri uzbūvēja Latvijas alternatīvās mūzikas "scēnu", ir aizraujoši, bet ātri var pieķert sevī augam vainas apziņu, ka neesmu bijis pilnasinīgs šīs vides dalībnieks. Lai gan, mācoties Ziemeļvalstu ģimnāzijā deviņdesmito gadu vidū, es reizēm trakoju skolas pagrabā notikušajos koncertos, tomēr skaidri zinu, ka biju paviršs un līdz galam neapjautu, cik būtiska procesa liecinieks esmu.

Maksimālisms, kāds piemīt katrai paaudzei, apjaušot sev paredzēto vietu pasaulē, un uzdrošināšanās tai pretoties dzen mūziku uz priekšu. Tieši katras paaudzes dumpinieciskais radikālisms vislabāk uzrāda bezdibeni starp īstenību un pieradumu, starp to mūziku, kas izauklēta piesmakušos pagrabos, un to, kas skan starp lielveikalu plauktiem.

Piezīmes darbā pie koncerta "Citu dziesmu svētki" veiktas divdesmit otrā gada maijā, jūnijā un jūlijā pēc tikšanās reizēm ar nekomerciālās mūzikas asākajiem ainavas veidotājiem no apvienībām "Inokentijs Mārpls", "Hospitāļu iela", "Bērnības milicija", "Depo", "Voiceks Voiska", "Akmeņu dārzs" un "Sirke". Iespējams, šīs sīkās piezīmes izsaka pārāk maz, tas pat labi, jo ar katru sarunu arvien vairāk rodas apjēga, ka to, kā un kādēļ top mūzika, nav vajadzības pārāk racionalizēt. Izbēgt no sajūtas, ka tiekos ar kādas īpašas komūnas pārstāvjiem, ir neiespējami.

_

Pirmā tikšanās. Sēžu mašīnā netālu no Zooloģiskā dārza. Saruna ar Joureli (Juri Mežecki) no grupas "Voiceks Voiska" nolikta pulksten 10. Ceļš no Valmieras līdz Rīgai aprāvās Mežaparkā, jo laiks nekavē. Videozvana formātu atsvaidzina Joureļa datoram pievienotā senlaicīgā telefona klausule, ko viņš izmanto, lai sarunātos, tā rada nepiespiesta un "zoom" zvaniem sveša dabiskuma atmosfēru.

_

Otrā tikšanās. Dambi (Raimonds Lagimovs, "Inokentijs Mārpls") uz sarunu esmu izrāvis nepieklājīgi agrā pusdienlaikā. Kafejnīcā "Gauja" šis ir darbīgākais laiks, un aiz loga dārdošās garlaicīgās lietavas visus ēst gribētājus padara vienmuļi apātiskus – arī mani. Dambi nesaudzīgie laikapstākļi maz ietekmē.

_

Trešā tikšanās. "Akmeņu dārza" basģitārists un tekstu autors Ivars Blūms mūs ieved Jaunā Rīgas teātra dekorāciju noliktavā, atrodam krēslus un sākam sarunu. Ik pa brīdim viņš aizskrien, jo rācijā kāds sauc pēc palīdzīgas rokas, bet atgriezies saraustīto sarunu pievarē tikai dzejniekiem raksturīgā vieglumā, jautājumi nav jāuzdod.

_

Ceturtā tikšanās. No Mehiko uz īsu brīdi Latvijā ieradies notveramais grupas "Depo" basģitārists Juris Tipa. Viņš bāra "Valters un Grapa" pagalmā stāsta par šī gadsimta sākuma mūzikas ainavu, ik pa brīdim mezdamies virtuozā duelī ar klātesošo grupas "Sirke" basģitāristi Lauru Ziemeli. Viņi apspriež šī, tā un cita laika grupas, to skanējumu, bezkaislīgi virknējot dziedātāju vārdus, dziesmu nosaukumus un koncertvietas. Man jāapgūst ābece no jauna.

_

Piektā tikšanās. "Aleponijā" sarunas ar "Bērnības milicijas" solistu Juri Simanoviču. Pēc ilga, nepanesama karstuma uz brīdi sāk līt lietus un ducināt pērkons. Tajā brīdī neko nerunājam. Dzeram kafiju.

_

Sestā tikšanās. "Gas of Latvia" Mocarts – Andžonis. Līdzīgi domājošos var atrast ar sludinājuma palīdzību. Kliedziens "No Future" pēc PSRS sabrukuma ir lieliskais sākuma punkts, no kura jaunie un dumpīgie intuitīvi veidoja vietējo neatkarīgās mūzikas ainavu.

_

Septītā tikšanās. Edgars Šubrovskis. "Hospitāļu iela". Vēlā vakarā līdz riebumam banālie manis uzdotie jautājumi tiek salauzti viegli un skaidri. Sunim jāizrauj dažas ērces.

_

Astotā tikšanās. Pēc garas darba dienas ierakstu studijā Lomiks atsēžas atpūtas krēslā un par katru jautājumu nedaudz pasmaida. Atmiņām patīk sevi apēst. Ķidāšanā neslēpjas "scēnas" esence.

Jau ziņots, ka uzvedumam "Citu dziesmu svētki" aranžijas veido Jēkabs Nīmanis, Oskars Herliņš, Platons Buravickis, Edgars Mākens, Sabīne Ķezbere, Emīls Zilberts. Lielkoncertā piedalīsies: orķestris "Rīga", diriģents Valdis Butāns; apvienotie kori kormeistara Rūdolfa Bērtiņa vadībā, Latvijas Kultūras akadēmijas studenti: Agate Marija Bukša, Rūdolfs Sprukulis, Santa Breikša, Aleksandrs Bricis, Dārta Cīrule, Edijs Klievēns, Elza Rūta Jordāne, Elizabete Milta, Evelīna Priede, Kristaps Kristers Ozols, Olafs Putrālis, Ričards Murāns, Tomass Ralfs Ābolkalns, Velta Birze, Tatjana Gurēviča.

Raksts publicēts sadarbībā ar Valmieras vasaras teātra festivālu.