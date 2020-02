Rīgā ar 'Krievu Hamletu' viesosies slavenais Borisa Eifmana balets

Latvijas Nacionālajā operā 9. un 10. martā atkal viesosies slavenais Borisa Eifmana balets, šoreiz Rīgas skatītājiem piedāvājot iestudējumu "Krievu Hamlets", portālu "Delfi" informē viesizrāžu rīkotāji no "Art Forte".

"Krievu Hamlets" ir tapis pirms 20 gadiem un kopš tā laika jau piedzīvojis vairākus iestudējumus. Rīgas viesizrādes būs īpašas ar to, ka tradicionālās fonogrammas vietā skanēs dzīvās mūzikas pavadījums: izrādes skaņu celiņu atskaņos viens no pasaulē labākajiem klasiskās mūzikas kolektīviem – Dmitrija Šostakoviča Sanktpēterburgas Filharmonijas akadēmiskais simfoniskais orķestris. Izrādes diriģents būs izcilais Nikolajs Aleksejevs.

Kā raksta viesizrāžu rīkotāji, "Krievu Hamlets" pieredzējis vairākas reinkarnācijas. Baletu, kura galvenais varonis ir viens no visnoslēpumainākajiem un pretrunīgākajiem Krievijas vēstures personāžiem – imperators Pāvels I (precīzāk, jaunais caradēls Pāvels pirms kronēšanas), Boriss Eifmans radīja pēc Maskavas Lielā teātra pasūtījuma. Vairākus mēnešus pirms oficiālās pirmizrādes to nodejoja Varšavā – turklāt horeogrāfa Sanktpēterburgas trupas izpildījumā. Vēlāk Boriss Eifmans "Krievu Hamletu" uzveda uz dažādām skatuvēm – arī Vācijā, Somijā, Lietuvā –, un tomēr etalona versija pieder tieši Borisa Eifmana Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskajam baleta teātrim.

"The New York Times" par to rakstīja: "Nemaz nav jālasa baleta librets izrādes programmiņā, lai saprastu, kādas kaislības plosās uz skatuves. Eifmana radītie tēli un dramaturģiskās fantāzijas ir elektrizētas enerģijas piesātinātas (tam par labu strādā arī Vjačeslava Okuņeva satriecošās dekorācijas) – ar tādu talantu nevar lepoties neviens cits horeogrāfs."

Kaut arī iestudējuma liktenis bija ārkārtīgi veiksmīgs, 2012. gadā tas repertuāru pameta – lai pēc pieciem gadiem atgrieztos – bija pārstrādāti aptuveni 95 procenti no oriģinālās versijas. Boriss Eifmans uzsver – šī nav vienkārši uzlabota 1999. gada "Krievu Hamleta" versija, šis ir absolūti patstāvīgs darbs: "Izrādēm piemīt spēja novecot, tā ir aksioma. To plastiskā valoda un skatuviskais tēls laika gaitā nenovēršami noveco, iegūst arhaiskus vaibstus. Tieši tāpēc, atkal uzvedot uz skatuves savus vecos baletus, es tos nerestaurēju, bet radu jaunas horeogrāfiskās versijas, kas būtu adekvātas mana teātra profesionālajām un tehniskajām iespējām mūsdienās. Jo kuram gan, ja ne autoram, būtu pirmreizējās tiesības slaveniem darbiem iedvest jaunu dzīves elpu?"

Vjačeslavs Okuņevs atdzimušajam "Krievu Hamletam" radījis jaunus kostīmus, pilnveidojis arī simboliski jēgpilnās baleta dekorācijas. Taču nemainīgs ir palicis sižeta audekls, un galvenais – Eifmana daiļradei raksturīgais skaistums, filozofija un psiholoģiskums, par ko viņa iestudējumus mīl pat tie, kurus baleta māksla tās klasiskajā izpratnē neinteresē.

Izrādes galvenajās lomās skatītāji redzēs Borisa Eifmana Baleta teātra trupas zvaigznes – starptautisko konkursu laureātus, Krievijas teātra balvu "Zelta Maska" un "Zelta Sofits" ieguvējus.

Biļetes nopērkamas Latvijas Nacionālās operas un "Biļešu paradīzes" kasēs.