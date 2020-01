Rīgā būs skatāms Krievijā vajātā režisora Serebreņņikova iestudējums 'Outside'

Šā gada 21. un 22. janvārī Latvijas Nacionālajā notiks šī gada Aviņonas festivāla gaidītākā notikuma un sensācijas – režisora Kirila Serebreņņikova iestudējuma "Outside" ("Ārpusē") – viesizrādes, portālu "Delfi" informē viesizrāžu rīkotāja – Pjotra Avena fonda – pārstāvji.

"Outside" tapusi kā Aviņonas festivāla un Maskavas Gogoļcentra aktieru kopdarbs, izrādes un turnejas kopproducents – "Modern Artlife Foundation". 2019. gada aprīlī atceltais mājas arests ļāva Kirilam Serebreņņikovam to iestudēt pašam Maskavā, tomēr festivāla skatuvei izrādi pielāgoja viņa asistenti, jo spēkā bija aizliegums izbraukt no valsts.

Izrāde "Outside", kuru ārzemju žurnālisti raksturo, kā "iespējams, visatkailinātāko mākslinieka grēksūdzi līdz šim", kļuva par mākslinieciski un saturiski spēcīgāko Aviņonas festivāla programmas piedāvājumu. Izrādes nosaukums apzīmē vietu, kura Serebreņņikovam šobrīd tiek liegta – ārpuse. Tās stāsts tapis režisoram esot mājas arestā, kā veltījums ķīniešu izcelsmes dzejniekam un fotogrāfam Renam Hangam, kurš izdarīja pašnāvību 30 gadu vecumā. Izrāde ir metaforisks vēstījums par mākslinieka un varas attiecībām, kas ietver Hanga un Serebreņņikova personīgās pieredzes ar politisko sistēmu spiedienu pret māksliniekiem.

Kirils Serebreņņikovs: "Izrādē ir daudzas tēmas, kas man ir būtiskas – māksla, brīvība, vientulība, mīlestība. Mani uzrunāja Hanga estētika un brīvības izjūta, biju sarunājis ar viņu tikšanos, bet divas dienas pirms tās – 2017.gada 24. februārī Hangs izdarīja pašnāvību, izlecot pa logu. Pēc tam, kad biju mājas arestā un drīkstēju sarunāties tikai ar sevi un grāmatām, atvēru Hanga albumu, un visas atmiņas, sajūtas un rūgtums par nenotikušos satikšanos deva spēcīgu impulsu. Ātri uzrakstīju lugu un tapa izrāde. Tur ir daudz personiska un daudz izdomāta – par izrādes varoņiem kļuva Hangs un Mepltorps: abu māksla tika aizliegta, abiem bija līdzīga ķermeņa uztveres estētika, abi mēģinājuši adaptēties sabiedrībā, jo radījuši mākslu uz naža asmens. Paldies rīdziniekiem, ka atbalstāt mani šajā laikā. Šī izrāde pierāda, ka mākslai nav robežu – to nevar nolikt aiz aizslēgtām durvīm."

Teātra kritiķe Inga Rozentāle recenzijā par izrādi "Outside" žurnālā "Teātra Vēstnesis" raksta: "Pretēji bažām, ka pārkarsēta ziņkāre par notikumiem ar Kirilu Serebreņņikovu varētu nogalināt pat visinteresantāko iestudējumu, "Ārpusē" tiešām izrādījās par vienu no mākslinieciski un saturiski spēcīgākajiem piedāvājamiem Aviņonas festivāla programmā. Pirmkārt, jau režisora augstās profesionālās raudzes dēļ, kas arī Latvijas skatītājiem komentārus neprasa. Tomēr galvenokārt tādēļ, ka šis bija dziļi personisks iestudējums – viena represēta mākslinieka poētiska oda otram represētam māksliniekam. Godīga, iejūtīga, saprast mēģinoša. ... Līdz ar Serebreņņikovu mēs nonākam Hanga fotostudijā, pie viņa draugiem, naktsklubos un diskotēkās. Hanga draugus atveido talantīgi, gados jauni aktieri, kuru kailie ķermeņi dažās ainās sastingst kā Hanga jutekliskajās un komiskajās fotogrāfijās ar ziedu kompozīcijām visneiedomājamākajās ķermeņa vietās, vai, gluži otrādi, brutālās, pornogrāfiskās pozās. "

Pēc Aviņonas festivālā saņemtās sabiedrības un kritiķu uzmanības, izrāde "Outside" dodas Eiropas turnejā, kuras ietvaros tā viesosies arī Rīgā. Tas būs milzīgs ieguvums ne tikai Latvijas skatītājiem, bet piesaistīs teātra interesentu un profesionāļu uzmanību no kaimiņu valstīm, jo zināmu iemeslu dēļ šis iestudējums nekad netiks izrādīts Krievijā.

Bērniem līdz 18 gadu vecumam izrādes apmeklējums nav ieteicams.