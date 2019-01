Rīgā notiks Eiropas dejas skolas P.A.R.T.S. atlases konkurss

Viena no Eiropas vadošajām laikmetīgās dejas skolām P.A.R.T.S. izsludina studentu uzņemšanu 2019.-2022. mācību gadam un rīko atlases konkursu Rīgā šā gada 2. februārī, kas notiks deju skolas "Dzirnas" telpās, portālu "Delfi" informē Latvijas Jaunā teātra institūta pārstāve Laura Stašāne.

P.A.R.T.S. ir starptautiska laikmetīgās dejas skola Briselē, ko 1995. gadā dibinājusi leģendārā flāmu dejas māksliniece Anna Terēze De Kersmākere. P.A.R.T.S. ir pazīstama ar savu progresīvo izglītību, kas balstīta De Kersmākeres un citu horeogrāfu radošajās praksēs.

P.A.R.T.S. nereti tiek dēvēta par māksliniecisku projektu un nākotnes laboratoriju, un te iegūtās prasmes daudziem tās absolventiem ļauj ātri iekarot savu vietu dejas pasaulē. Skola izceļas ar spēcīgo pasniedzēju sastāvu, kuru vidū ir daudzi šībrīža vadošie Eiropas un pasaules dejas mākslinieki un teorētiķi. Skolā tiek uzņemti studenti no visas pasaules, jo viens no P.A.R.T.S. principiem ir padarīt augsta līmeņa izglītību jebkuram jaunam cilvēkam, neatkarīgo no mītnes zemes. Šim nolūkam kalpo arī skolas stipendiju programma. P.A.R.T.S. skolā izglītību ir ieguvuši arī divi Latvijas dejas mākslinieki – Krišjānis Sants un Rūta Ronja Pakalne.

P.A.R.T.S. rīko jaunu studentu uzņemšanu reizi trīs gados, un jau trešo reizi pēc kārtas Baltijas reģiona priekšatlases konkurss notiks Rīgā, sadarbībā ar Latvijas Jaunā teātra institūtu. Uz P.A.R.T.S. atlasi 2. februārī ir gaidīti jauni dejotāji no 18 līdz 23 gadu vecumam ar vidusskolas diplomu un labām angļu valodas zināšanām. Dalībniekiem jāreģistrējas tiešsaistē līdz 28. janvārim.

Pēc atlases kārtas Rīgā veiksmīgie kandidāti tiks uzaicināti piedalīties fināla kārtā Briselē šī gada aprīlī. Studijas P.A.R.T.S. sāksies 2019. gada septembrī.

Reģistrācija, plašāka informācija par uzņemšanu un P.A.R.T.S. studiju programmu "Training Cycle" angļu valodā ir pieejama skolas mājaslapā www.parts.be.