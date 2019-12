Ŗīgā varēs noskatīties Borisa Eifmana baleta iestudējumu 'Pigmaliona efekts'

Latvijas Nacionālajā operā 16. un 17. decembrī tiks rādīta Borisa Eifmana vadītā Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskā baleta teātra izrāde "Pigmaliona efekts", portālu "Delfi" informē viesizrādes rīkotāji no "Art Forte".

Jaunais Eifmana iestudējums ir nominēts Krievijas Nacionālajai teātra balvai "Zelta maska" visas galvenajās kategorijās: "Labākā izrāde", "Labākais horeogrāfa darbs", arī par labāko vīrieša lomas un labāko sieviešu lomas izpildījumu.

"Nav nekādu šaubu, ka horeogrāfs Boriss Eifmans ir apbrīnojams teātra burvis. Šaubas var raisīt tikai viens jautājums – vai viņš uzskatāms par pēdējo līderi 20. gadsimta horeogrāfijā vai par pirmo 21. gadsimta horeogrāfu," tā par izcilo baleta meistaru rakstīja "New York Post". 47 radošā darba gados Eifmans ir radījis ap pussimtu iestudējumu, nodibinājis personīgo baleta trupu, kas ar triumfāliem panākumiem apceļojusi visu pasauli – tagad tās nosaukums ir Borisa Eifmana Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskais baleta teātris – un Borisa Eifmana Dejas akadēmiju.

Boriss ir Krievijas Tautas mākslinieks, IV, III un II pakāpes ordeņa "Par nopelniem Tēvzemes labā" kavalieris, Francijas Mākslas un literatūras ordeņa oficieris, Polijas Nopelnu ordeņa komandors, balvu "Benois de la danse", "Triumfs" un "Zelta sofits" laureāts un jau divkārt saņēmis Krievijas Nacionālo teātra balvu "Zelta maska": 1999. gadā Par nopelniem mūsdienu horeogrāfijā, 2016. gadā – Par izcilu ieguldījumu teātra mākslas attīstībā.

Ne vienu vien reizi "Zelta maskai" izvirzīti arī Borisa Eifmana Baleta teātra vadošie solisti. Krievijas labāko baletdejotāju titulus – neklātienes sāncensībā ar Maskavas Lielā teātra, Sanktpēterburgas Marijas teātra un citu skatuves mākslas iestāžu zvaigznēm – dažādās sezonās izcīnījuši Alberts Gaļičaņins ("Čaikovskis", 1996.), Igors Markovs ("Karamazovi", 1997.), Marija Abašova ("Anna Kareņina", 2006.) un Jurijs Smekalovs ("Kaija", 2008.). Taču visvairāk balvu un nomināciju par darbu Borisa Eifmana iestudējumos saņēmuši Ļubova Andrejeva – Nikola izrādē "Up & down" (apbalvota 2016. g.), Kamilla "Rodēnā" (nominēta 2013. g.) – un Oļegs Gabiševs – Trigorins "Kaijā" (nominēts 2008. g.), Oņegins izrādē "Oņegins" (nominēts 2010. g.) un Rodēns izrādē "Rodēns" (apbalvots 2013. g.), Diks iestudējumā "Up & down" (nominēts 2016. g.).

"Līdzdalība "Pigmaliona efektā" – grieķu mīta un Bernarda Šova komēdijas brīvā tulkojumā baleta valodā – Ļubovai Andrejevai un Oļegam Gabiševam sola kārtējās uzvaras izredzes," raksta viesizrāžu rīkotāji.

2018./2019. gadu sezonas "Zelta maskas" tiks pasniegtas 2020. gada aprīlī. Mēnesi pirms tam, 10. martā Borisa Eifmana Baleta teātris atgriezīsies Rīgā, lai ar Dmitrija Šostakoviča Sanktpēterburgas Filharmonijas Valsts akadēmiskā simfoniskā orķestra atskaņotu muzikālo pavadījumu nodejotu "Krievu Hamletu". Pavisam nesen Boriss Eifmans savu kanonisko iestudējumu – baleta izrādi par imperatora Pāvila I likteni un viņa attiecībām ar māti Katrīnu Lielo – pārradīja līdz pamatiem, un Rīgā šī par 95 procentiem atjaunotā versija tiks rādīta pirmoreiz.

Viesizrādes organizē producentu kompānija "Art Forte". Biļetes nopērkamas Operas kasē un "Biļešu paradīzes" tirdzniecības tīklā.