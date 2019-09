Rīgā viesosies komiķu duets 'The Umbilical Brothers' no Austrālijas

Kongresu namā 4. oktobrī uzstāsies slavenais Austrālijas komiķu duets Šeins Dunds (Shane Dund) un Deivids Kolinss (David Collins) jeb "The Umbilical Brothers", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

"The Umbilical Brothers" apvienība pastāv vairāk nekā 30 gadu un par saviem priekšnesumiem izpelnījušies tādus komplimentus kā "Diža komēdija" (New York Times) un "Žilbinoši precīzi, dedzinoši reāli un kliedzoši smieklīgi" (The Observer, UK). Šeina Dunda un Deivida Kolinsa uzstāšanās apvieno pantomīmu, dažādu skaņu imitācijas, dialogu un inteliģenti izspēlētas ikdienas ainiņas, kas visiem labi pazīstamas. Komiķi reti izmanto apgaismojumu vai rekvizītus, viņu performanču galvenais instruments ir komiķi paši, bet reizēm uz skatuves no publikas tiek aicināts arī kāds skatītājs.

"The Umbilical Brothers" ar dažādām programmām uzstājušies 38 valstīs. Viņu humors, radošums un enerģija ir skatītāju apbrīnota visā pasaulē – Havaju salās, Ņujorkā, Tokijā un Maskavā, taču Rīgā apvienība uzstāsies otro reizi ar jaunu programmu, kas pie šeit nav izrādīta iepriekš.

"The Umbilical Brothers" performances iemīļojusi visdažādākā auditorija. Duets padomājis arī par vismazākajiem skatītājiem – kopā ar Berlīnes mākslinieku Johanu Potmu (Johan Potma) nesen izdota bērnu grāmatu "Briesmonis manā mājā" (A Monster in my House"), kas māca izvairīties no aizspriedumiem par cilvēkiem (vai briesmoņiem). Grāmata domāta bērniem no trīs gadu vecuma, taču komiķi uzsver, ka grāmata būs aizraujoša jebkuram, kurš sevi uzskata par bērnu.

Austrālijas duets viesojies vakara šovos pie labi zināmajām TV personībām Deivida Letermana (David Letterman), Džeja Leno (Jay Len), Stīvena Kolberta (Stephen Colbert), kā arī uzstājušies pat Apvienotās Karalistes karalienei. "The Umbilical Brothers" izdevuši DVD albumus, kas sasnieguši platīna pārdošanas apjomus, savukārt viņu video interneta vietnēs mēnesī tiek noskatīti vairāk kā 200 000 reižu. Komiķi uzstājas lielākajos komēdiju festivālos pasaulē, ir ieguvuši divus "BAFTA" apbalvojumus, kā arī "Emmy" un "Edinburgh Critics' Choice Award" balvas. ASV žurnāls "Entertainment Weekly" ierindojis viņus starp 100 visradošākajiem cilvēkiem izklaides biznesā.