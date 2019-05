Rīgā viesosies pasaulslavenais 'Cirque du Soleil'

Nākamgad, no 2020. gada 15. līdz 19. janvārim, Rīgā ar šovu "Crystal" viesosies viens no pasaulē lielākajiem un iespaidīgākajiem cirkiem "Cirque du Soleil", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

"Cirque du Soleil" izcelsme meklējama Kanādas pilsētiņā Kvebekā, 1984. gadā, taču šodien tas pulcē māksliniekus no visas pasaules. Aptuveni 40 % no 1300 "Cirque du Soleil" māksliniekiem ir bijušie profesionālie sportisti, galvenokārt vingrotāji, pasaules un olimpiskie čempioni čempioni. Pēc veiksmes un panākumiem profesionālajā sportā agrīnā vecumā, kam dabiski seko priekšlaicīga pensionēšanās, "Cirque du Soleil" ir karjeras alternatīva. Šobrīd "Cirque du Soleil" profesionālie mākslinieki var lepoties ar kopumā iepriekš karjerā iegūtām 17 olimpiskajām medaļām.

Turklāt "Cirque du Soleil" ir cirks bez dzīvniekiem. Neaizmirstamais šovs pārsteidz ar gaismām, dzīvo mūziku, dekorācijām, akrobātiku un humoru. Izrādēs piedalās pasaules labākie vingrotāji, trapeces meistari, akrobāti, žonglieri, baleta dejotāji, staigātāji uz koka kājām, klauni, mīmi, sinhronās peldēšanas profesionāļi un pat klinšu lēcēji.

"Cirque du Soleil" jeb Saules cirka dibinātājs un vadītājs Gijs Lalibertē (Guy Laliberté) stāsta: "Jau izsenis mans sapnis bijis piesaistīt pasaules izcilākos talantus tieši cirkam. Šis sapnis joprojām ir dzīvs un tiek piepildīts. Es ceru, ka mūsu cirka studiju par mājām sauks aizvien vairāk izdomas bagāti cilvēki no visas pasaules. Katrs no mūsu māksliniekiem ir nozīmīga daļa no tā, ko mēs radām kopā. Viņi ir pelnījuši visas pasaules atzinību." Savu cirka mākslinieka darbību viņš sāka 14 gadu vecumā, uzstājoties pilsētas laukumos un ielās, kā akordeonists, ugunsrijējs un staigātājs uz koka kājām. 18 gados viņš aizbrauca uz Eiropu, kur viņš uzstājās kā ielu mākslinieks. Šodien Lalibertē ir ietekmīgs biznesmenis, investors, mūziķis un 2009. gadā kļuva par kosmonautu.

Šovs "Crystal" ir "Cirque du Soleil" 42. oriģinālizrāde. No uzņēmuma dibināšanas 1984. gadā cirka priekšnesumus noskatījušies aptuveni 180 miljoniem skatītāju vairāk nekā 450 pilsētās visos sešos kontinentos. "Cirque du Soleil" šobrīd strādā virs 4000 darbinieku un 1300 izpildošo mākslinieku no gandrīz 50 valstīm. 2018. gadā pasaulē vienlaicīgi tika demonstrētas pat 19 izrādes.

Biļetes uz "Cirque du Soleil" iegādājamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.