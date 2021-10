Rīgas Krievu teātris aptur darbību līdz 'lokdauna' beigām

Saistībā ar ārkārtējo situāciju un masu pasākumu aizliegumu telpās Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris aptur savu darbību līdz "lokdauna" beigām – 14. novembrim, informēja teātra pārstāve Kristīna Tolmadževa.

Šajā laikā atceltas vairākas izrādes – 12. novembrī un 19. novembrī nenotiks izrāde "Huligānes grēksūdze", 13. novembrī – "Par spīti", 17. novembrī – "Tilts Rīga - Holivuda", 19. novembrī – "Jūras vējš", 26. novembrī – "Karalis Līrs", 27. novembrī – "Gandrīzlaime", 28. novembrī – "Notikums Višī pilsētā", 28. novembrī un 30. novembrī – "Lūk, istaba šī…".

Tolmadževa pavēstīja, ka biļetes iespējams apmainīt uz citu datumu vai dāvanu karti, vai nodot noteiktajā kārtībā līdz 15. decembrim: kasē no 15. novembra, "Biļešu servisa" tīklā no 25. oktobra. Lielākā daļa plānoto izrāžu no 21. oktobra līdz 14. novembrim tiek pārceltas uz citiem datumiem.

Pēc Krievu teātra pārstāves paustā, tā kā ir nepieciešamība nodrošināt skatītāju drošu izvietošanu zālē, sēdvietu skaits tiks samazināts, tāpēc iegādātās biļetes būs nepieciešams apmainīt teātra kasē, izņemot biļetes uz izrādēm "1900. Leģenda par pianistu", jo tās ir derīgas bez apmaiņas.

Gadījumā, ja jaunais datums skatītājam nederēs, biļetes varēs apmainīt uz citu datumu vai dāvanu karti pēc 15. novembra, vai nodot noteiktajā kārtībā: kasē no 15. novembra, "Biļešu serviss" tīklā no 25. oktobra.

Tolmadževa skaidroja, ka izrāde "Mamma" no kultūrvietas "Oratorio" tiek pārcelta uz Rīgas Krievu teātra Lielo zāli. Skatītāju sēdvietas tiks izvietotas tieši uz skatuves. Tuvākā izrāde ir paredzēta 16. novembrī.

Savukārt "Oratorio" paredzētās izrādes 27. oktobrī, 28. oktobrī un 10. novembrī, 11. novembrī tiek pārceltas uz 16. novembri, uz teātra Lielo skatuvi. Visas iegādātās biļetes ir derīgas; tās būs iespējams apmainīt uz citām izrādēm pēc 15. novembra, vai nodot noteiktajā kārtībā līdz 30. novembrim: kasē no 15. novembra, "Biļešu serviss" tīklā no 25. oktobra.

Tolmadževa atzīmēja, ka dāvanu karšu beigu derīguma termiņš, kas iekrīt laikā, kad masu pasākumi iekštelpās ir aizliegti, tiek pagarināts uz vienu gadu.

Teātra kase ir slēgta apmeklētājiem līdz 14. novembrim, taču strādās attālinātā režīmā, lai pēc iespējas savlaicīgi organizētu biļešu apmaiņu un naudas atdošanu. Nepieciešamības gadījumā var zvanīt un rakstīt no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.12 līdz 17.