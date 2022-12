Sačakarētie. Recenzija par Liepājas teātra iestudējumu 'Yen'

Pamazām izrādes laikā atklājas tas, cik ļoti traumējoša bijusi abu puišu bērnība kopā ar māti alkoholiķi un tēvu varmāku vai narkomānu (katram ir savs tēvs). Aprautajos un vienlaikus ar rupjībām (organiskā izspēlē!) piesātinātajos dialogos uzzinām ļoti daudz nepievilcīgu detaļu. Taču ļoti simpātiska ir režisora izvēle šo vidi un attiecības netēlot ilustratīvi atbaidošu, bet pirmajā plānā izcelt varoņu jūtas un pārdzīvojumus. Šāda kolorītu tipāžu izspēlēšana ir liels pārbaudījums aktieriem, jo ir viegli ieslīdēt pārspīlētā groteskā. Manis skatītajā dienas izrādē 6. decembrī šķita, ka Laura Jeruma (Megija, abu puišu māte) un Kārlis Ērglis tik tikko noturas uz naža asmens, lai nebūtu tik spilgti savā ārējā atraktivitātē, ka komiskais nomāktu abu varoņu iekšējās personīgās drāmas. Palaikam šķita, ka jaunais aktieris Kārlis Ērglis hiperaktīvā pusaudža tēlā tikai mehāniski tipina un žestikulē, nepieslēdzoties notikumam un uz varoņa komiskākajām replikām, šķiet, jau gaida skatītāju reakcijas, it kā arī viņš pats sirgtu ar uzmanības deficītu. Savukārt Lauras Jerumas varonei piešķirti tik pārspīlēti bezgaumīgi kostīmi apvienojumā ar izteikti vulgāru grimu (mākslinieks -8), ka šis košums un pašapziņa vispirms raisa jautrību. Taču it labi nojaušams, ka Lauras Jerumas atveidotās sievietes-dzeguzes dzīvesveids nav radies ar pašas izvēlēm vien, arī pati viņa joprojām regulāri piedzīvo emocionālu un fizisku vardarbību. Izrādē jūtams, ka apzināti neviens nav krāsots melns vai balts, taču Megijas traģēdiju, manuprāt, Laura Jeruma līdz galam nenospēlē.

Foto: Justīne Grīnberga

Madarai Viļčukai un Valtam Skujam šīs ir pirmās pa īstam dramatiskās lomas un abi ar šo uzdevumu lieliski tiek galā, jo abiem izdevies radīt dzīvus un sarežģītus varoņus. Valta Skujas Henča atgādina nervu kamolu bez ādas jau no paša izrādes sākuma, kad viņš, ierāvies dīvāna stūrī, pustumsā cieši raugās uz žurnālgaldiņa novietotā televizora ekrānā (tā ir arī gandrīz visa scenogrāfija). Redzams, ka viņā kaut kas gruzd, bet, lai nebūtu par to jādomā, truli pievērsies citai pasaulei. Pēc saraustītā dialoga ar brāli var saprast, ka abi skatās kaut kādu porno. Vienlaikus Valts Skuja Henču rāda kā bezgala nogurušu cilvēku – no brāļa, no reālās pasaules, no mātes, kuru ik pa laikam jāvāķī, kad viņa atkal uzradusies piedzērusies. Tikmēr Kārļa Ērgļa Bobijs savu māti mīl tieši tik nekritiski, kā jebkurš cilvēks bērnībā mīl savu māti, lai arī kāda briesmone tā būtu. Arī kontrasts starp abu brāļu atšķirīgo attieksmi pret māti parāda, cik Henča salīdzinoši jau ir pieaudzis. Tikmēr Bobijs atgādina mazu kucēnu (kā zināms, suņi savus saimniekus mīl, lai vai kā pret viņiem izturas) – izrādes fināls ir īss gaismas mirklis, kad izskan Bobija izrunātais "vau", viņam veroties tukšajā loga rāmi. Tas ir samocīts un galu galā garīgi salauzts dzīvnieciņš.