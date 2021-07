No 18. līdz 22. augustā viesnīcas Ķemeri Baltajā zālē (tagad Park Hotel Ķemeri, Tukuma ielā 2, Jūrmalā) notiks radošās apvienības "Teatro Fabrica" jaunā projekta – komponista Vitālija Galutvas kameroperas–baleta "Baltais taurenītis Joko" – pirmizrāde.

Kā "Delfi" informēja organizatori no "Teatro Fabrica", libreta pamatā ir cikla daļa no 101 erotiskās tankas "Ar sārtu tušu uz melna zīda" – grāmatas, kuru sarakstījusi japāņu dzejniece Joko Irinati, kas dzīvojusi Heianas periodā (IX –XII gs.). Cikls ir rakstīts japāņu dzejas antoloģijas Manjosju tradīcijās, tas ir veltīts ziediem, kokiem, miglai, lietum un mīlas balādēm. Tāpat vienu no libreta sižetiskajām līnijām ir iedvesmojis Dzunitiro stāsts "Tetovējums" (1910).

Iestudējumu veidojusi režisore Marija de Valukofa – teātra darbiniece, aktrise, teātra un kino režisore, mākslas zinātņu kandidāte. "Viņa ir spējusi izveidot austrumu kultūras estētikas audiovizuālā iemiesojuma kvintesenci, kurā Japānas viduslaiku erotiskā dzeja un tradicionālo japāņu instrumentu meditatīvās skaņas harmoniski savijās ar modernām, krāšņām videoprojekcijām un oriģinālu scenogrāfiju. Operas skatuviskā telpa ir japāņu dārzs ar milzīgām, ziedošām krizantēmām, no kurām izaug trīs sievietes, trīs balsis, trīs skaistuma šķautnes, tā radot papildu harmoniju ar atjaunojamo Ķemeru pili un parku, kurā tiek spēlēta izrāde," raksta rīkotāji.

"Šī ir izrāde par laiku, par visa dzīvā īslaicīgumu, par gada laiku maiņu. Par dzīvi kā kaislību, par vecumu kā atspulgu ūdenī. Stāsts tiek izstāstīts burvīgā muzikālajā valodā, kur balss ir jaunības, mīlestības vai miera skaņa," par jauno iestudējumu stāsta režisore Marija de Valukofa.

Radošajā komandā darbojas komponists Vitālijs Galutva, režisore – Marija de Valukofa, diriģents – Artūrs Gailis, māksliniece, kostīmu māksliniece – Jeļena Mirošņičenko, horeogrāfs – Dmitrijs Gautjukevičs, gaismu mākslinieks – Mārtiņš Feldmanis.

Lomās: Irma Pavāre (mecosoprāns), Inna Kločko (soprāns), Jana Lute (soprāns), Marats Efendijevs.

Opera–balets "Baltais taurenītis Joko" būs pirmais iestudējums 25 gadu laikā, kas notiks leģendārās Ķemeru viesnīcas Baltajā zālē.

Biļetes var nopirkt "Biļešu paradīze" kasēs un internetā.