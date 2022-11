Teātra trupa 'Kvadrifrons' iestudējusi izrādi 'Pis*ies vai dzīvot'

Sākoties novembrim, tradicionālajam vīriešu veselības mēnesim, Latvijas Urologu asociācija (LUA) apvienojusies ar godalgoto teātra trupu "Kvadrifrons", lai kopā ar postmetāla grupu "Tesa', nāktu klajā ar jaunu izrādi par prostatas vēzi – "Pis*ies vai dzīvot".

Kā "Delfi" informē teātra pārstāvji, pirmizrāde notiks 25. novembrī "H20 6" kvartālā. Savukārt LUA trešo gadu pēc kārtas organizē par tradīciju kļuvušo vīriešu veselībai veltīto tiešraidi "Vīrieti, dzīvo!". Tā televīzijas kanālā TV4, kā arī asociācijas "Facebook" profilā, būs skatāma 29. un 30. novembrī no pulkste 15.30 līdz 18, pulcējot vadošos veselības aprūpes speciālistus.

Izrādes režisors Reinis Boters skaidro, ka izrādes idejas pamatā ir personīgiem pārdzīvojumiem: "Nav nekāds noslēpums, ka manis režisētajās izrādēs apskatītās tēmas izvēlos, iespaidojoties no savas dzīves notikumiem un pieredzēm. Varētu pat teikt, ka tā kļuvusi par manas radošās darbības iezīmi. Šis projekts nav izņēmums. Tuvu un ne tik tuvu cilvēku pieredzes, pieredzes kas tik ļoti saistītas ar brīžiem nenovēršamu nāves tuvošanos, sāpēm un brutālām ķermeniskām pārmaiņām ir gan psiholoģiski, gan fiziski smagas pašiem onkoloģijas pacientiem un arī viņu tuviniekiem. Domāju, ka šo tēmu ir svarīgi apskatīt arī mākslas valodā, īpaši no vīrieša pozīcijām. Manuprāt par prostatas vēzi un tā pacientiem runā pārāk maz, tiem nav lobija politiskajā sektorā un pietiekama atbalsta valsts instancēs. Es no sirds ticu, ka lielformāta mākslas notikums par šo tēmu var to padarīt aktuālu un iekustināt procesus sociālajos un birokrātijas līmeņos. Bet svarīgākais – aicināt vīriešus laicīgi rupēties par savu veselību."

Izrādē savienojas dažādi mediji, kopā radot vienotu skatuves mākslas darbu. Agate Bankava un Valērijs Oļehno veido laikmetīgās dejas horeogrāfiju, grupa "Tesa" veido muzikālo dramaturģiju sev raksturīgajās noskaņās, aktieris Uldis Sniķers iemiesos vīrieša dzimumlocekļa tēlu, savukārt izrādes vizuālo tēlu veido Katrīna Neiburga un Berta Vilipsone. Izrādē tiks izmantoti gan dokumentāli, gan inscenēti videomateriāli, kas asociējas ar prostatas vēža tematiku.

Biļetes uz izrādi pieejams "Bilešu paradīzes" kasēs.

2017. gadā Latvijā tika atzīmēta visaugstākā šī vēža mirstība, proti, 74 nāves gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pasaules Veselības organizācija atzinusi Latviju par valsti ar īpaši augstu mirstību darbspējīgā vecumā – 52% no prostatas vēža jaunatklātiem gadījumiem tiek atklāti vīriešiem vecumā līdz 69 gadiem.

Kā atgādina izrādes veidotāji un LUA, prostatas vēzis ir biežākā onkoloģiskā saslimšana vīriešu vidū. Statistikas dati liecina, ka 2017. gadā Latvijā katru gadu cīņu ar šo slimību zaudē divas reizes vairāk vīriešu, nekā vidēji Eiropas Savienībā. 2021. gadā tie bijuši gandrīz 500 kungi.