Teātra trupa 'Kvadrifrons' tiešsaistē veidos jaunu izrādi – '24h'

Dārgie KVADRIFRONA draugi un paziņas! Ar nožēlu ziņojam, ka esam spiesti priekšlaicīgi noslēgt mūsu spraigo un interesanto 2.sezonu. Lai kā arī gribētos to turpināt, šībrīža apstākļi ir pārāk neparedzami. Mēs neskumstam un esam gatavi visas nenospēlētās izrādes nospēlēt tad, kad apstākļi būs tam vēlīgi. Ar visiem biļešu īpašniekiem sazināsimies personīgi uzreiz pēc ārkārtas stāvokļa beigām. Bet pagaidām - tiekamies virtuāli, attīstāmies savā nodabā un kaļam lielus nākotnes plānus. Sekojiet visiem jaunumiem mūsu tīklos un sargiet sevI! Lai visiem prieks un veselība! Jūsu KVADRIFRONS.

