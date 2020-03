Teātra trupa 'Kvadrifrons' uzsāk Bokačo 'Dekamerona' videolasījumus

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un publisko pasākumu aizliegumu, teātra trupa "Kvadrifrons" ir atcēlusi visas izrādes līdz 14. aprīlim un aicina cilvēkus būt atbildīgiem pret sevi un citiem un pēc iespējas ierobežot došanos sabiedrībā. Lai dzīve mājās nekļūtu pārāk vienmuļa un garlaicīga, trupa piedāvā baudīt kultūru un labu literatūru iepriekš nebijušā projektā – grāmatas videolasījumos, kas katru dienu tiks publicēti "Kvadrifrona" sociālajos tīklos. Projektam izvēlēts ļoti tematisks literārais darbs – Džovanni Bokačo "Dekamerons", kurā jauni cilvēki, pārlaižot mēra epidēmiju, izklaidējas, stāstot cits citam stāstus un dziedot dziesmas.

Projekts "Kvadrifrona Dekamerons", saukts arī Princis Galeoto, saturēs simt noveļu, ko ārkārtas stāvokļa dienās izstāstīs teātra trupas "Kvadrifrons" komanda, viņu draugi, radi un paziņas. Dalību projektā jau apstiprinājušas dažādas sabiedrībā un kultūras aprindās zināmas personas.

Katrs noveles lasījums tiks publicēts katru dienu - sākot no 15. marta pulksten 19.00 līdz ārkārtas stāvokļa beigām – "Kvadrifrona" sociālo tīklu kontos.

"Teātra trupa Kvadrifrons" ir nodomājusi par mierinājumu un patvērumu tiem, kas mīl, pastāstīt simtu noveļu (varam tās nosaukt par fabulām, līdzībām vai nostāstiem), kas reiz #paliecmājās laikā esot stāstītas godīgu cilvēku sabiedrībā, un nodziedāt dažas dziesmiņas, kuras minētie cilvēki toreiz dziedājuši sev par prieku. Šais novelēs sastapsim gan priecīgus un skumjus mīlestības piedzīvojumus, gan citus dīvainus notikumus, kas atgadījušies kā mūsu dienās, tā senatnē. Tos klausoties vienlaikus gūsiet prieku no tur atstāstītajiem jautrajiem notikumiem un derīgu padomu, jo uzzināsiet, no kā jāvairās un pēc kā jātiecas: mēs domājam, ka tas palīdzēs izkliedēt skumjas. Ja tā notiktu (un lai dievs dod, ka notiktu), teiksim paldies par to 14. gadsimta itāļu autoram Džovanni Bokačo un visiem, kuri kopā ar mums iesaistījās šī projekta tapšanā," raksta "Kvadrifrona" pārstāvji.

Jau ziņots, ka straujās koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" dēļ valstī no 13. marta līdz 14. aprīlim ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, mudinot iedzīvotājus palikt mājās un pēc iespējas mazāk apmeklēt publiskas vietas.