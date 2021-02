Tiešraidē varēs noskatīties iestudējumu 'Vēstule draugam' ar Vili Daudziņu un Kasparu Znotiņu

Pateicoties lielajai skatītāju interesei un atsaucībai, Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs "Mazā Ģilde", atzīmējot starptautisko sieviešu dienu, skatītājiem piedāvās iespēju tiešraidē noskatītis iestudējumu "Vēstule draugam". Tiešraide notiks 8. martā pulksten 19.00. Aktieri – Vilis Daudziņš kā Ojārs Vācietis un Kaspars Znotiņš kā Imants Ziedonis – izspēlēs abu dzejnieku rakstītās dzejas rindas, ierakstus, vēstuļu un apsveikumu kartīšu saraksti Jēkaba Nīmaņa muzikālās partitūras pavadībā.

Iestudējums "Vēstule draugam" pirmizrādi piedzīvoja mūzikas namā "Daile" 2013. gada 30. decembrī. Tajā ir iespēja iepazīties ar Imanta Ziedoņa un Ojāra Vāciešu personībām un viņu savstarpējām draudzības attiecībām. Vēstules abu starpā ir padomju laika tēlojums, humora un smalkas ironijas piesātinātas, kā īsta intelekta saspēle.

"Tas ir šahs. Kaut kādā ziņā arī tā ir sacenšanās savā starpā, kurš asprātīgāk pajokos par tēmu, par kuru, ja tu neuzmanīgi joko, var nonākt arī aiz restēm, vai, teiksim, nonākt situācijā, kad tu vairs rakstīt nedrīksti. Bet, ņemot vērā to, ka tie patiešām ir milzīgi intelekta īpašnieki, ārkārtīgi talantīgi cilvēki – viņi joko vien sev saprotamā veidā, eleganti apspēlējot tās dīvainības un sabiedrības paradoksus, kurā viņi dzīvo," teicis Vilis Daudziņš, raksturojot dzejnieku saraksti. Padomju laika tēlojums ne tikai izpaužas tekstā, bet reizēm arī noformējumā, kad vēstules tiek rakstītas, piemēram, uz veidlapām ar attiecīgu padomju laika rekvizītiem.

Vēstules ataino gan jokus, ampelēšanos, gan arī viņu lielas personības vientulību un smeldzi. Vēstulēs abpusēji bieži izskan vārdi par to, cik reti iznāk satikties, kā viņi mēnešiem ilgi viens no otra pazūd, tai pat laikā parādot arī to galveno – brālību, kas pastāvēja starp abiem.

Tiešraides biļetes cena 7 eiro. Iegādājoties biļeti, skatītājs saņems tiešraides kodu, kuru varēsiet izmantot, lai skatītos uzvedumu. Tiešraidi varēsiet vērot "Biļešu paradīzes" mājaslapā. Kods paredzēts vienai viedierīcei. Biļetes uz interneta tiešraidi iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.