Tiešsaistes teātra festivālā 'Postwest' būs skatāmas trīs izrādes no Latvijas

Starpkultūru festivāls "Postwest" no Berlīnes teātra "Volksbühne" pārcēlies uz digitālo vidi – no 24. līdz 26. jūnijam tiešsaistē būs skatāmas izrādes, izrāžu ieraksti, diskusijas, u.c. kultūras pasākumi. Festivālā piedalīsies arī trīs projekti no Latvijas – "Taņas dzimšanas diena. Berlīne" (Ģertrūdes ielas teātris), "Izskatās, ka tu mirsi" (Latvijas Jaunā teātra institūts un "Dirty Deal Teatro") un "Lielgabalu gaļa" ("KatlZ" un Ģertrūdes ielas teātris).

Aktuālajai informācijai un festivāla programmai var sekot "Volksbühne" mājaslapā. Visi tiešsaistes pasākumi būs pieejami bez maksas.

Starpkultūru teātra festivāls "Postwest" sākotnēji bija plānots kā nedēļu ilgs kultūras notikums maijā Berlīnes teātrī "Volksbühne" – līdzās diskusijām un citiem pasākumiem notiktu 12 pirmizrādes, kuras īpaši festivālam veidojuši mākslinieki no 10 dažādām valstīm. Plānotie jauniestudējumi piedzīvos klātienes pirmizrādes un tiks izrādīti savos teātros, tiklīdz tas būs iespējams. Tikmēr, pielāgojoties pandēmijas radītajai situācijai un atgriežoties pie festivāla pamatkoncepcijas – mākslinieku kolektīvas satikšanās starptautiskā līmenī, "Postwest" notiks tiešsaistē, joprojām daloties ar idejām un domām pāri vienas valsts robežām.

Ģertrūdes ielas teātra projekts "Taņas dzimšanas diena. Berlīne" tiešsaistes pirmizrādi piedzīvos 25. jūnijā divās izrādēs pulksten 17.00 un plkst. 21.00 (pēc Latvijas laika), izrādes ieraksts būs pieejams arī pēc tiešraides. "Taņas dzimšanas diena. Berlīne" ir jaunradīts darbs, kura sākumpunkts ir Eiropas vēsturi vienojošais 1989. gads – laiks starp Baltijas ceļu un Berlīnes mūra krišanu. Baltijas ceļš iespaidoja ne tikai Baltiju, bet arī visas Austrumeiropas turpmāko vēsturi, savukārt Berlīnes mūra krišana simboliski "atvēra" robežu starp Austrumiem un Rietumiem. Izrāde izsekos šo divu vēsturisko brīžu atstātās pēdas katras valsts vēsturē, kā arī analizēs kopsakarības starp šiem notikumiem.

Tās formas pamatā ir 2016. gadā veidotā izrāde "Taņas dzimšanas diena", kas joprojām ir viena no skatītāju apmeklētākajām izrādēm Ģertrūdes ielas teātra programmā. Radošā komanda: režija Mārtiņš Eihe, dramaturģes Arnita Jaunsubrēna un Degna Martens (DE), māksliniece Ieva Kauliņa, piedalās Daniels Nerlihs (DE), Juta Vanaga, Mārtiņš Eihe, Arnita Jaunsubrēna.

Tiešsaistes festivāla laikā pieejama būs arī Valtera Sīļa un Kates Krolles izrādes "Izskatās, ka tu mirsi" (pirmizrāde š.g. 21. februārī "Dirty Deal Teatro") audio versija, veidota īpaši "Postwest". Autori aicinās doties individuālā 45 minūšu audio pastaigā, brīvi izvēloties laiku un maršrutu un ļaujot, lai abu balsis, atmiņas un klejojumi pa dažādām pilsētām un vietām kļūst par skatītāju pavadoni. Audio izrāde būs pieejama visu festivāla laiku.

Kate un Valters par izrādi saka: "Vai cilvēku domas ir individuālas, vai divas biogrāfijas var saplūst vienā, vai mēs katrs esam unikāls veidā, kā pavadām savu dzīvi? Ik pa reizei mūsu mūžā ir kāds dramatisks notikums, bet lielāko daļu mēdzam būt ar sevi un savās domās, ar notikumiem, kuri mums neliek mieru, ar pagātni, kuru mēs atkārtojam un atkārtojam savā prātā." Cilvēciska, atklāta un pašironiska, izrāde uzdod arī jautājumu, vai mākslas darba radīšana dod cerēto nemirstību pretstatā ikdienas mirstīgumam? Vai tas, ko radām, dzīvos ilgāk par mums?

Audio izrāde būs angļu valodā, izrādes pieredzēšanai nepieciešams telefons, kur lejuplādēt failu, un austiņas. Radošā komanda: autori un izpildītāji (balsis) Kate Krolle, Valters Sīlis, skaņas dizains Arvīds Saulītis, producenti Latvijas Jaunā teātra institūts, "Dirty Deal Teatro".

Tāpat festivāla ietvaros top arī Ģertrūdes ielas teātra un biedrības "KatlZ" kopprojekts – izrāde "Lielgabalu gaļa". Darbs par multikulturālismu un mūsdienu globālajām problēmām top pēc Pāvela Prjažko lugas. Visu tiešsaistes festivāla laiku būs pieejams 30 minūšu garš video ieraksts, kur dokumentāli fiksēts darba process, atsevišķas izrādes ainas. Izrāde tiek veidota trīs valodās (latviešu, krievu, angļu), video ierakstam būs titri angļu un vācu valodā.

Dmitrijs Volkostrelovs par izrādi: "Mūsdienās mēs dzīvojam pasaulē, kur ikviens var kļūt par lielgabalu gaļu. Patiesībā jau ir kļuvis. Nav tā, ka agrāk tas bijis kā citādāk, bet tikai tagad esam sapratuši, ka tas ir neatgriežami. Entropija, kas mūs vajā, kļuvusi par neizbēgamu pasaules, mūsu dzīves daļu. Tas ir fizikas likums. Bet tomēr – vai mēs varam pārvarēt šo likumu? Vai mēs varam mierīgi ieelpot un izelpot, dzirdēt vēja skaņu, kas seko elpai? Vai mēs varam mazināt entropijas daudzumu šajā pasaulē? Varbūt – vairs nevaram. Bet vajadzētu. Pārstāj būt par lielgabalu gaļu."

Radošā komanda: režija, vizuālā koncepcija Dmitrijs Volkostrelovs (Krievija), asistente Alona Starostina (RU), aktrises Anta Aizupe, Jana Jacuka, Inese Pudža, video Maksims Šesterikovs, producente Jevgēņija Šermeņeva, mārketinga speciāliste Andra Treibaha.

Festivāls "Postwest" iecerēts kā stiprināšanas punkts, loga atvēršana uz austrumiem un iespēja māksliniekiem brīvi runāt caur saviem darbiem. Kopā ar partneru teātriem no Austrumeiropas, kas reflektē par sociāli politiskām tēmām, tiek iestudētas jaunas izrādes, kas izaicina šķietamo Austrumu un Rietumu konfliktu, pārskata stereotipus un pieņēmumus. Koronavīrusa krīze ļāva ieraudzīt, cik ātri atkal valstis norobežojas. Kā uzskata festivāla rīkotāji, šajā kontekstā palūkoties uz vēsturiskiem notikumiem ir svarīgāk kā jebkad. Festivāls rosina uzdot dažādus jautājumus. Austrumi vai Rietumi? Post-Austrumi vai Post-Rietumi? Post- Austrumu rietumi? Vai kopīgs kultūras mantojums rada līdzīgu vēsturisko apziņu? Vai ar tik plašu valstu un to identitāšu dažādību iespējams domāt par kopīgu nākotni? Kā mēs redzam spēcīgu pilsonisku sabiedrību, solidaritāti, demokrātiju, nākotnei svarīgas vērtības? Kā mēs, teātra veidotāji, laikā, kad robežas slēgtas globālā līmenī, varam turpināt veidot un attīstīt ilgtermiņa sadarbības tīklus, lai mākslinieki varētu meklēt atbildes uz šobrīd aktuāliem jautājumiem. "Postwest" digitālajā vidē ne tikai virtuāli pievērsīsies visiem šiem jautājumiem, bet arī kļūs par pamatu šādam starptautiskam sadarbības tīklam, tādā veidā turpinot dzīvot kā satikšanās un kopradīšanas telpa, kurā māksla nav tikai individuāla vai nacionāla, bet starptautiska.