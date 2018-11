Titulu 'Goda valmierietis 2018' saņems aktrise Skaidrīte Putniņa

18. novembrī, kad visa valsts svinēs Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, Valmieras teātrī svinīgajā pasākumā tiks apbalvoti Goda un Gada valmierieši. Šogad "Goda valmierietis 2018" apbalvojumu saņems Valmieras teātra aktrise Skaidrīte Putniņa, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Skaidrīte Valmieras teātrī ir jau no 1968. gada. Tas bija laiks, kas sakrita ar divu spēcīgu režisoru – Māras Ķimeles un Oļģerta Krodera drosmīgo darbības laiku Valmierā. Gan dzīvē, gan uz skatuves Skaidrīte ir sievišķības etalons ar apbrīnojamu dzīvesprieku, aktrisi raksturo teātra pārstāvji.

Oļģerts Kroders ir teicis: "Skaidrīte Putniņa ir tipiska tāda aktrise, kurai visu nosaka Dieva dotais talants, jo vismaz viņas aktiera gaitu sākumā tas bija krasi redzams, jo viņai nebija ne zināšanu, ne saprašanas par to, kā teātris jāspēlē. Viņa nebija gājusi īpašās skolās un visu darīja intuitīvi. Palaikam iznāca pavisam jancīgi, bet slikti tas nebija, jo bija talantīgi. Tagad klāt nākusi pieredze, līdz ar to arī saprašana, un var teikt, ka viņa ir kļuvusi par vienu no latviešu teātra interesantākajām aktrisēm."

Par savas radošās darbības vietu izvēloties Valmieru, Skaidrīte ir devusi neatsveramu ieguldījumu gan Valmieras pilsētai, gan teātrim, teikts paziņojumā par balvas piešķiršanu.