Valmieras teātrī iestudē Jūdžina O'Nīla 'Sēras piestāv Elektrai'

25. februārī Valmieras teātra jaunajā mājvietā "Kurtuve" notiks amerikāņu dramaturga Jūdžina O'Nīla lugas "Sēras piestāv Elektrai" pirmizrāde. Izrādes režisore ir Inese Mičule.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē Valmieras teātra pārstāve Marta Cekule, izrāde "Sēras piestāv Elektrai" vēsta par Menonu ģimeni, kuras stāsts risinās 19. gadsimta 60. gados, pēc Amerikas pilsoņu kara kādas Jaunanglijas pilsētiņas nomalē. Izrādes pamattēma ir personības sadursme ar dziļi cilvēka iekšienē noglabātiem noslēpumiem, kaislībām un vēlmēm.

"Ar šo izrādi gribu šodienas kara realitāti savienot ar tām mūžīgajām morāles kategorijām, par kurām tiek runāts lugā, atgādinot, ka pastrādāto noziegumu vaina nekur nepazudīs," stāsta režisore Inese Mičule. "Ļaunums nepazūd, ja to neaptur. Kā dzimst ļaunums? No kurienes, ja mēs visi piedzimstam vienādi? Kāpēc tad kādā jaukā dienā cilvēks nogalina otru? Acīmredzot, tas vienmēr ir bijis pašā cilvēkā – karš tam ir indikators. Un tas ir skumji."

Foto: Mārtiņš Vilkārsis

Izrādes radošajā komandā ir scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa, gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis un komponists Emīls Zilberts. Lomās: Aksels Aizkalns, Rūdis Bīviņš, Kārlis Freimanis, Ingus Kniploks, Mārtiņš Meiers, Inese Pudža, Ieva Puķe, Diāna Krista Stafecka.

Jūdžins O'Nīls (1888–1953) ir viens no pazīstamākajiem 20. gadsimta dramaturgiem, amerikāņu literatūras klasiķis. 1936. gadā ieguvis Nobela prēmiju literatūrā, vairākas reizes bijis Pulicera balvas laureāts.1926. gadā viņš savā piezīmju žurnālā prātojis par to, vai ir iespējams uzrakstīt mūsdienīgi psiholoģisku lugu, sakausējot to vienā veselumā ar seno grieķu traģēdiju sižetu. O'Nīla vēršanās pie antīkā mīta bija saistīta ar krīzes iestāšanos viņa laika intelektuālajā telpā, kura izveidojās pēc Pirmā pasaules kara. Atšķirībā no Aishila un Sofokla, O'Nīls neuzskatīja, ka slepkavība var būt taisnīga. Viņš bija iepazinies ar seno grieķu tekstiem, Nīčes idejām, Freida un Junga psihoanalīzi, to visu iekļaujot savā jaunajā darbā "Sēras piestāv Elektrai" (1931), nodēvējot to par "visambiciozāko lietu, ko esmu risinājis."

Biļetes jau ir pieejamas visās "Biļešu Paradīzes" kasēs.