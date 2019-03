Valmieras teātrī top 'Hamlets' ar Mārtiņu Meieru titullomā

Valmieras teātrī 12. aprīlī pirmizrādi piedzīvos Viljama Šekspīra lugas "Hamlets" iestudējums, titullomā – Mārtiņš Meiers, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Šis būs jau trešais "Hamleta" iestudējums Valmieras teātra vēsturē. Iepriekšējos divus veidojis režisors Oļģerts Kroders, bet šoreiz pasaulē visbiežāk iestudētais un interpretētais Viljama Šekspīra šedevrs top Indras Rogas režijā.

"1607.gadā britu tirdzniecības kuģi "Hektors" un "Drakons" kuģoja gar Āfrikas krastiem uz Indiju, ilgotais mērķis vēl bija tālu, matroži garlaikojās, atmosfēra bija nokaitēta, jebkurā brīdī draudēja izcelties kautiņš... Kuģa kapteinis Viljams Killings saprata, ka steidzami jāatrod kāda nodarbe, kas matrožu prātus pārņemtu savā varā. Varbūt sarīkot teātra izrādi? Bet ko iestudēt? Kaut ko populāru, visiem saprotamu, pilnu izklaidējošiem notikumiem, noslēpumainiem noziegumiem, ar noklausīšanos, indēšanu, kaismīgiem monologiem, divkaujām, lai lugā noteikti būtu mīlestība, bet joki spētu nogāzt matrožus no kājām. Kapteinis pieņēma lēmumu. Jāiestudē "Hamlets"," topošā izrāde tiek pieteikta ar šekspirologa Alekseja Bartoševiča vārdiem.

Izrādes veidotāji to sauc par visnoslēpumaināko pasaules lugu – "no pirmā Hamleta līdz pēdējam tiek uzdoti vieni un tie paši jautājumi, taču to nozīme mainās līdz ar laiku, kurā dzīvojam paši."

Izrādes radošajā komandā mākslinieki, ar kuriem režisore jau daudzkārt veiksmīgi sadarbojusies kā scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Anna Heinrihsone un citi.

Pārējās lomās: Kārlis Arnolds Avots, Kārlis Freimanis, Elīna Hanzena, Rihards Jakovels, Eduards Johansons, Januss Johansons, Ingus Kniploks, Jānis Kreklis, Tālivaldis Lasmanis, Ieva Puķe, Krišjānis Salmiņš, Imants Strads.