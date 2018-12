Valmieras teātris aicina skatītājus noteikt gada labākos māksliniekus un izrādi

Jau septīto gadu pēc kārtas Valmieras teātris aicina skatītājus piedalīties balsojumā, tādējādi nosakot 2017./2018. gada sezonas labākos māksliniekus un izrādi, portālu “Delfi” informē teātra pārstāve Marta Cekule.

Kā katru gadu, skatītājiem būs iespēja atdot savu balsi par pirmā un otrā plāna lomu atveidotājiem, kā arī noteikt Gada izrādi. Līdz 20. decembrim skatītāji aicināti balsot internetā – teātra mājaslapā, kā arī aizpildīt anketas teātrī. Ikviens balsotājs piedalīsies izlozē par balvām.

"Esam no sirds gandarīti, ka gadu no gada, sadarbībā "Valmieras piens" varam īstenot šo tradīciju. Arī šogad ar nepacietību gaidām balsojuma rezultātus, jo mūsu skatītāji vienmēr ir spējuši patīkami pārsteigt, atkal no jauna parādot, ka Vidzemē ir gudrs, prasīgs un kultūru mīlošs skatītājs. Jebkura balva ir nozīmīga, bet ne velti skatītāju balsojums tiek atzīts par visvērtīgāko, jo tikai esot šai mijiedarbībai starp aktieriem un skatītājiem spēj pastāvēt teātra brīnums," saka Valmieras teātra direktore Evita Sniedze.

Gada labākie – skatītāju izvēlētie aktieri un izrāde – tiks paziņoti 29. decembrī Valmieras teātra Gada balvu pasniegšanas svinīgajā pasākumā.

Pērn skatītāju balsojumā balvu "Gada aktrise pirmā plāna lomā" saņēma Inese Ramute, bet par labāko aktrisi otrā plāna lomā skatītāji atzina Ievu Puķi. Nominācijās "Gada aktieris pirmā plāna lomā" laurus plūca Imants Strads, savukārt "Gada aktieris otrā plāna lomā" atzīts Mārtiņš Meiers. Par skatītāju "Gada izrādi" pārliecinoši kļuva "Emmijas laime" Māras Ķimeles režijā.