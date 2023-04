Valmieras teātris jaunā izrādē meklēs veidu, kā čakarēt kovidu

Kovida ierobežojoši pasākumi jau labu laiku ir atcelti, arī tēmas par un ap šo vīrusu sen vairs kā nav ziņu izlaidumu augšgalā, bet pasaulē zinātniskais darbs pie dažādiem kovida jautājumiem turpinās. Ar pandēmijas ietekmes pētniecību aizrāvies arī režisors Regnārs Vaivars. Viņš iestudējuma tapšanas nolūkos pulcē aktierus un dažādu nozaru speciālistus, lai spriestu par kovida laiku.

Regnāra Vaivara luga un iestudējums "Burbulis", kas pirmizrādi piedzīvos šī mēneša izskaņā, veidots no kovida laika stāstiem un notikumiem iz dzīves. Lai tos "nepaslaucītu zem paklāja", izrādes autors arī šajā disksusijā vedina runāt par gūtajām mācībām. "Ļoti daudzi pandēmijas laikā runāja par to, ka "pasaule vairs nebūs tāda, kā bija agrāk", mums arī izrādē ir par to, bet pasaule tomēr ir tieši tāda pati."

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pārstāvis Andris Saulītis saka: "No režisora puses tas ir ļoti drosmīgs lēmums – iestudēt šādu izrādi šajā laikā, kad tam vairs nav pievērsta sabiedrības uzmanība. Drosmīgs lēmums arī no teātra – vai cilvēki to grib dzirdēt?!"