Valmieras vasaras teātra festivāla apmeklētāju ērtībai izstrādāta mobilā lietotne

No 2. līdz 4.augustam norisināsies Valmieras vasaras teātra festivāls, kura programmas priekšplānā šogad ir bērni, pusaudži un viņu vecāki. Festivāla apmeklētāju ērtībai izstrādāta īpaša mobilā lietotne, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Kā uzsver Valmieras vasaras teātra festivāla pārstāvji, jaunā lietotne būs ērts palīgs, lai "no sirds varētu mesties piedzīvojumu virpulī, izbaudot Valmieras pilsētvidē izrādītās neierastās un oriģinālās formas izrādes un notikumus".

Festivāla lietotnē atrodama pilna festivāla programma un apraksti par izrādēm, kā arī, izmantojot tajā iestrādāto navigāciju, ērtā veidā būs iespējams atrast ceļu uz izvēlētās izrādes norises vietu.

Lietotni bez maksas iespējams lejupielādēt App Store un Google Play, meklējot pēc atslēgas vārda - Valmieras vasaras teātra festivāls '19.

Ar lietotnes palīdzību iespējams izveidot savu plānu visām trim festivāla dienām un nepalaist garām neko no plašās festivāla programmas: salikt kādā kārtībā apmeklēsiet festivāla izrādes, kad aizvedīsiet bērnus uz Latvijas Laikmetīgās mākslas centra meistardarbnīcām un kurā brīdī piesēdīsiet paklausīties Pop-up radio studijas sarunas. Lietotne atgādinās, kad sāksies Riga IFF brīvdabas kino seanss un ziņos par to, kurš no ēdinātājiem darbojas Festivāla centrā, piedāvājot gardu un spēcinošu maltīti un našķus.

Kā atgādina festivāla rīkotāji, lietotne būs palīgs, lai iegādātu biļetes uz izrādēm arī izrāžu norises vietā, kur biļetes netiks tirgotas. Biļetes uz izrādēm visās Biļešu paradīzes kasēs, Valmieras Drāmas teātrī, kā arī internetā www.valmierasfestivals.lv, www.vdt.lv un www.bilesuparadize.lv.

Jau ziņots, ka Valmieras vasaras teātra festivāls notiks ceturto reizi, līdz šim ik gadu pulcējot vairāk nekā 5000 apmeklētāju. Festivāla devīze šogad ir "Dzīvā pilsēta" un ap šo vārdu salikumu īpaši festivālam šogad radītas septiņas izrādes teātrim neierastās vietās – garāžā, braucošā autobusā, mazdārziņā, parkos un citviet.