Valmieras vasaras teātra festivāls aicina pieteikties Festivāla kora dalībniekus

Valmieras vasaras teātra festivāls šogad paplašina robežas - dibina Festivāla kori un aicina cilvēkus ar mīlestību pret mūziku un teātri tajā piedalīties.

Kā "Delfi" informē festivāla organizatori, Festivāla koris būs īslaicīga parādība, kas apvienos dziedātājus vienā no festivāla vērienīgākajiem notikumiem - lielkoncertā "Citu dziesmu svētki" Valmieras estrādē 6. augustā.

Kopā ar pūtēju orķestri "Rīga" tiks atskaņotas dumpinieciskas dziesmas no latviešu alternatīvās skatuves, aktualizējot pirms gadiem divdesmit – trīsdesmit radīto "nekomerciālā" žanra mūziku. Aranžijas korim un pūtēju orķestrim veido komponisti Edgars Mākens, Jēkabs Nīmanis, Oskars Herliņš, Platons Buravickis, Emīls Zilberts un Sabīne Ķezbere.

Iegūt īpašu festivāla pieredzi palīdzēs Valmierā pirms koncerta notiekošā koru nometne trīs dienu garumā, tā būs iespēja ne tikai mācīties koncerta repertuāru, bet arī piedalīties ar teātri saistītās meistarklasēs. Koru nometne plānota diriģentu Rūdolfa Bērtiņa un Noras Kalniņas vadībā no 3. augusta Valmierā visiem dalībniekiem – gan tiem, kas ar dziedāšanu korī līdz šim nav saskārušies, gan pieredzējušiem koristiem. Katru dienu gan mēģinājumos, gan īpašās runas un kustību meistarklasēs būs iespēja iejusties festivāla komandā un piedzīvot teātra aizkulises.

Pieteikties festivāla korim un saņemt plašāku informāciju iespējams līdz 23. jūnijam, rakstot uz e-pastu festivala.koris@gmail.com.

Koncertā ar pūtēju orķestra "Rīga" un vairāku simtu koristu piedalīšanos izskanēs teju 20 "underground" mūzikas grupu darbi, piemēram, "Inokentija Mārpla", "Pest of a Child", "Baložu pilni pagalmi", "Hospitāļu iela", "Non Skid", "Sirke" un vēl daudzu citu.

Notikuma režisors Mārtiņš Meiers par kopējo koncerta noskaņu saka: " "Citu dziesmu svētki" tiem, kuri dumpojās deviņdesmitajos un pēc gadsimtu mijas. Tiem, kuri noguruši no nopulētas mūzikas lielos stadionos. "Citu dziesmu svētki" - lai dziedātu dziesmas, kuras nepērk, bet padod no rokas rokā. Kuras mīl. Tās griež ar nazi, tās atbruņo un pieprasa neizlikties. Festivāla kopkora balsīs izskanēs Latvijas alternatīvās un nekomerciālās mūzikas ainavas no laika, kad dzīvot nost no galvenās ielas bija pārliecība!"

Jau ziņots, ka Valmieras vasaras teātra festivālā šogad pirmizrādes kopumā piedzīvos seši jaundarbi – lielformāta koncerts, opera, 21. gadsimta absurds, dejas iestudējums, veltījums mājām un mītnēm, kā arī izrāde bērniem. Savukārt, programmu papildinās trīs darbi no festivāla iepriekšējiem gadiem, kas ieguvuši skatītāju un profesionāļu atzinību. Festivāls šogad notiks no 4. līdz 7.augustam un būs veltīts Brīvdomības tematikai, izceļot brīvības un domāšanas, bet ne tikai, nozīmību.