Ventspilī šovasar notiks jauns laikmetīgā teātra festivāls

No 3. līdz 5. jūnijam Ventspilī, teātra namā "Jūras vārti" un Ventspils pilsētvidē taps jauns sadarbības projekts "Teātra festivāls Nr. 1", kura mērķis ir iepazīstināt Kurzemes reģiona iedzīvotājus ar aktuālākajām laikmetīgā teātra mākslas norisēm Latvijā, kā arī pulcināt nozares profesionāļus, kopīgi domājot par skatuves mākslas nākotni, problēmām un iespējamiem risinājumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Teātra festivāls Nr. 1" radies, pateicoties četru sadarbības partneru – Ģertrūdes ielas teātra, Rēzeknes teātra "Joriks", Dirty Deal Teatro un teātra nama "Jūras vārti" – vienotam redzējumam un vēlmei darboties kopā, lai nākotnē skatītāju vērtējumam nodotu ne vien izcilākos pašmāju laikmetīgā teātra darbus, bet arī daudzsološus dramaturģijas, režijas un horeogrāfijas piemērus no Austrumeiropas valstīm.

"Mums šķiet būtiski ar festivāla palīdzību aizsniegt ne tikai Kurzemes reģiona auditoriju un stāstīt, kāds ir mūsdienīgs, iekļaujošs teātris un jaunā dramaturģija, bet arī festivālu veidot kopā. Kopā to darām, ieklausoties viens otra dažādajās gaumēs un darba stilos, tomēr mūs vieno vērtības un mērķis kļūt par vienu no atpazīstamākajām starptautiskajām Austrumeiropas skatuves mākslas platformām, kur savus darbus var izrādīt organizācijas, kas mums līdzīgas. Lai no vienas puses varam paspoguļoties un, esot kopā, apjaust gan vēsturiskās saites, gan arī atrast atšķirības un unikalitāti laikmetīgās skatuves mākslas pasaulē," pauž festivāla veidotāji.

Pirmajā "Teātra festivālā Nr. 1" tiks izrādītas četras saturiski un žanriski atšķirīgas izrādes. Sestdien, 4. jūnijā, plkst. 16.00 Rātslaukumā notiks Kristas Burānes un Jēkaba Nīmaņa Rēzeknes teātrī "Joriks" radītā muzikāli dokumentālā izrāde "Mans kaimiņš ebrejs" Mārtiņa Eihes režijā, bet plkst. 20.00 teātra nama "Jūras vārti" Jaunajā zālē – "Dirty Deal Teatro" izrāde jauniešiem "Konklāvs", ko veidojis režisors Klāvs Kristaps Košins. Savukārt svētdien, 5. jūnijā plkst. 13.00, Annas ielas 11 pagalmā būs skatāma Andreja Jarovoja, Agates Bankavas un Artūra Čukura veidotā Ģertrūdes ielas teātra izrāde "Pazaudētās dziesmas", bet plkst. 16.00 teātra nama "Jūras vārti" Lielajā zālē – Dailes teātra kustību izrāde "Ļoti labas minūtes", ko veidojuši mākslinieki Elīna Gediņa, Rūdolfs Gediņš, Krista Dzudzilo un Reinis Dzudzilo.

Festivāla programmā iekļauti arī vairāki ar skatuvi tieši nesaistīti notikumi. Piektdienas pievakarē notiks "Pastaiga ar ventspilnieku", kuras laikā festivāla viesiem – skatuves mākslas profesionāļiem – būs iespēja iepazīt pilsētu, veicot maršrutu kopā ar kādu no īpaši uzrunātiem ventspilniekiem. Gan piektdien, gan sestdien plānota profesionāļu sarunu cikla "Tikšanās pludmalē" norise. Svētdienas rītā mākslinieki ventspilniekus un pilsētas viesus aicinās uz fiziskām aktivitātēm un kopīgu rīta rosmi, bet pēcpusdienā notiks neformāla saruna, kuras laikā skatītāji un izrāžu veidotāji tiks aicināti dalīties iespaidos par "Teātra festivālā Nr. 1" pieredzēto.