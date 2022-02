Ventspilī varēs noskatīties iestudējumu 'Karš vēl nav sācies'

Ventspilī, teātra namā "Jūras vārti", 21. februārī pulksten 19 varēs noskatīties starptautiskas radošās komandas veidoto, Ļeras Surkovas režisēto izrādi "Karš vēl nav sācies", kuras pamatā pazīstamā krievu dramaturga Mihaila Durņenkova luga "TWHYS".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Režisore Ļera Surkova izrādi veidojusi kā trīs aktieru teātri, izvēloties dažādu teātra skolu un dažādu tautību aktierus – latvieti Gunu Zariņu, lietuvieti Giti Ivanausku un Rīgas Krievu teātra aktieri Aleksandru Maļikovu. Izrādē piedalās arī pianists Rihards Plešanovs.

Kā "Delfi" informē izrādes veidotāji, "Karš vēl nav sācies" sastāv no 12 novelēm, kas sarakstītas kā skeči vai monologi. Katrai novelei ir savs sižets, taču kopā tās veido vienotu dramatisko līniju.

"Lugas varoņi ir tādi paši kā mēs – neatkarīgi no valsts vai pilsētas – tie ir vecāki un bērni, vīri un sievas. Problēmas, kas viņus uztrauc, uztrauc ikvienu no mums – bailes pazaudēt savus tuvākos un ģimenes saites, tehnoloģiju attīstība un bezpalīdzīgi vecīši dziļos laukos. Patērētāju sabiedrība, kas pieradusi izvēlēties labāko, bet aizmirsusi, ko nozīmē patiesas jūtas. Agresija, kas uzliesmo ielās un neskaitāmi veidi, kā aizbēgt no realitātes," atklāj iestudējuma radošā komanda.

Savukārt viens no izrādes varoņiem – aktieris Aleksandrs Maļikovs – saka: "Luga nav par karu, šis darbs apvieno bezgala daudz problēmu, kas iemājo cilvēkā – fobijas, paranoju, bailes. Karš jau nav tikai ārējs, tas notiek pašā cilvēkā katru sekundi, kad viņš saskaras ar jauniem apstākļiem, jauniem cilvēkiem un problēmām."

Kopā ar režisori un aktieriem iestudējuma radošo komandu veido scenogrāfe Māra Broka, gaismu mākslinieks Matīss Beķers, skaņu operatore Olga Krikova un producente Jevgēnija Šermeņeva, producentu kompānija KatlZ.

Izrāde krievu valodā ar titriem latviešu valodā. Ieteicamais vecums 18+

Biļetes uz izrādi "Karš vēl nav sācies" nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.