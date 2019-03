Vēsturiski foto: Nozīmīgi iestudējumi Nacionālajā teātrī 20. gadsimtā

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 23. februārī, ar īpašu pasākumu programmu 100. jubileju nosvinēja Latvijas Nacionālais teātris. Taču jubilejas svinības nebija tikai vienas dienas pasākums. Līdz ar nozīmīgās gadadienas sagaidīšanu, atvērta unikāla, teātra vēsturei veltīta mājaslapa. Tajā atrodama informācija gan par teātra nozīmīgākajiem notikumiem, radošo virzību un spilgtākajiem notikumiem no tā dibināšanas 1919. gadā līdz pat mūsdienām. Sadarbībā ar Nacionālo teātri, piedāvājam galeriju ar kadriem no 25 nozīmīgiem iestudējumiem laikā no 20 gadiem līdz 1999. gadam.

Kā "Delfi" pastāstīja Nacionālā teātra sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Rimšēviča, darbs pie teātra simtgades sadaļas ildzis aptuveni gadu, izveidojot detalizētu pārskatu par teātra dzīvi, trupu un spilgtākajiem iestudējumiem visu 100 gadu garumā. Tomēr darbu nevar uzskatīt par pabeigtu, jo plānots, ka teātra vēsturei veltītā lapa "100.teatris.lv" tiks papildināta. Tāpēc ikviens, kura rīcībā ir kādas ar Latvijas Nacionālā teātra vēsturi saistītas relikvijas – fotogrāfijas, programmiņas, dāvinājumi, vai citas lietas, tiek aicināti pieteikties e-pastā "info@teatris.lv", lai vienotos par relikvijas iemūžināšanu un publicēšanu.

Atgādinām, ka Latvijas Nacionālais teātris Rīgas pilsētas II teātra ēkā tika atklāts 1919. gada 30. novembrī ar Rūdolfa Blaumaņa lugas "Ugunī" iestudējumu.