Vimba: ar līdzšinējo valsts dotāciju teātris varētu izdzīvot sešus mēnešus līdz gadu

Ar līdzšinējo valsts dotāciju Latvijas Nacionālais teātris var izdzīvot sešus mēnešus līdz pat gadu, pavēstīja teātra direktors Jānis Vimba.

Vimba norādīja, ka ar pašreizējo finansējumu nepietiek, bet visas valsts mērogā klibojot izpratne, kāpēc kultūra valstī ir nepieciešama. Vimba skaidroja, ka runa nav tikai par "vertikālo kultūru", kas ir saprotama šauram profesionāļu lokam, bet arī par horizontālo kultūru, kas sasniedzama un paredzēta plašākai sabiedrības daļai.

"Manuprāt, neatkarīga valsts sākas nevis ar ekonomisko telpu, bet ar kultūras telpu un, ja mēs pazaudējam šo lauciņu un ilgā laika periodā tai netiek sniegts atbalsts, tad jājautā, vai mums nepieciešama neatkarīga valsts un vai lēnām mēs nekļūstam par ekonomisko zonu," izteicās teātra direktors.

Jautāts, vai teātris var pretendēt uz atbalsta mehānismiem, Vimba skaidroja, ka teātrim ir valsts dotācija un tā darbinieki nevar aiziet dīkstāvē un cerēt uz pabalstu. Teātra direktors norādīja, ka patlaban izmaksas ir samazinātas uz cilvēku rēķina. Viņš uzsvēra, ka teātri paši nopelna aptuveni pusi no tās summas, ko piešķirt valsts. No tās naudas, ko iegūst no biļešu ieņēmumiem, var nomaksāt algas, segt izdevumus, kas saistīti ar jauniestudējumu radīšanu, vai nomaksāt komunālos maksājumus.

"Patlaban šī puse ir zaudēta un, lai to kompensētu, mēs ietaupām uz cilvēkiem. Esam uz laiku šķīrušies no daudziem darbiniekiem, kas šobrīd nav nepieciešama - skatītāju apkalpojošā puse un visam teātrim ir samazinātas slodzes, līdz ar to arī alga," pavēstīja Vimba, uzsverot, ka teātra darbinieki saņem garantētu minimālo iztiku, kas ir mazāks par iztikas minimumu.

Runājot par to, vai teātri šajā sezonā varētu atsākt darbu, teātra direktors norādīja, ka, ņemot vērā vakcinācijas apjomu, epidemiologu brīdinājumus par Covid-19 trešo vilni un nepieciešamību pēc jauniem ierobežojumiem, visticamāk, ka teātris varētu vērt durvis skatītājiem vasarā vai rudenī, proti, nākamajā sezonā.

Jautāts, ko viņš domā par kultūras ministra Naura Puntuļa (NA) sacīto, ka priekšlikumus par ierobežojumu mazināšanu kultūras nozarē tiks iesniegti vien tad, kad to ļaus darīt epidemioloģiskā situācija, Vimba uzsvēra, ka šāda pieeja ir saprotama.