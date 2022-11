Realitāte:

Pēc kara daudzi PSRS iedzīvotāji centās pārcelties uz Latviju, bet ne vienmēr prestižākas dzīves dēļ “Eiropas” republikās. Daudzi gribēja izkļūt no kolhoziem. Kāds palika Latvijā pēc dienesta armijā. Tie lielākoties bija nekvalificēti strādnieki un zemnieki.



Tomēr bija arī augsta līmeņa speciālisti. Latvija tika izvēlēta par intensīvās industrializācijas reģionu, īpašu uzmanību pievēršot radioelektroniskajai rūpniecībai PSRS administratīvi direktīvās plānošanas ietvaros, norāda vēsturnieks Edmunds Krastiņš. Tam nepieciešamie speciālisti, tostarp mašīnbūves un ķīmiskās rūpniecības jomas, galvenokārt tika nosūtīti vai pārvietoti uz Latviju no citām PSRS daļām.

Otrā pasaules kara laikā līdzvērtīgi citām Eiropas valstīm Latvijas demogrāfiskais sastāvs saruka. Tāpēc migrantu plūsma varēja būt vēlams un dabisks process, kas veicināja jaunu darbvietu veidošanu. Iedzīvotāju skaita pieauguma temps no 1940. līdz 1970. gadam bija 125,3%.



Ja 1937. gadā rūpniecībā bija nodarbināti 100 tūkstoši cilvēku, tad 1950. gadā to bija jau 170 tūkstoši, savukārt 1980. gadā – 414 tūkstoši. Pieaugums notika uz to rēķina, kas bija atbraukuši no citām PSRS republikām. Lielākā daļa no viņiem bija parasti strādnieki. Laikā no 1949. līdz 1963. gadam latviešu īpatsvars strādnieku vidū samazinājās no 58 līdz 44 procentiem. Lūk, viens piemērs: 1950. gadā visa Pievadķēžu rūpnīca ar 122 darbiniekiem tika pārvēsta no Iževskas uz Daugavpili, stāsta vēsturnieks Edmunds Krastiņš.



Rūpniecībā uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā bija nodarbināti 168 cilvēki – tas ir par 25% vairāk nekā PSRS vidējais rādītājs tolaik. Ja pieskaita arī būvniecību, tad šajās jomās nodarbināti bija 208 cilvēki no katriem 1000 iedzīvotājiem. Tāpēc nozare ļoti ātri kļuva par vadošo Latvijā. Attīstītajās valstīs, tādās kā Šveice, Vācija, Lielbritānija un Čehoslovākija, šis rādītājs bija tikai nedaudz lielāks (avots – “PSRS un Latvijas statistikas gadagrāmatas”). Pat tagad nodarbināto procentuālais daudzums ražošanā ir diezgan augsts: rūpniecībā 2021. gadā Latvijā strādāja 14,9% iedzīvotāju.