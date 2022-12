“Lauku labumi pilsētas sirdī!” – devīze, kas raksturo piena produktu pārstrādes uzņēmumu, vienu no lielākajiem siera ražotājiem Latvijā, kura galvenais birojs atrodas klusas Vidzemes pilsētas centrā – Smiltenē. Piena pārstrādes tradīcijas šajā reģionā ir vienas no senākajām Latvijā, un tieši Vidzemē atrodas visvairāk piena pārstrādes ražotņu Latvijā, kas, savā starpā konkurējot, veicina attīstību un izaugsmi.



Jau pirmās neatkarības laikā uzņēmums “Smiltenes piens” tika aktīvi modernizēts. Tā laika galvenie eksporta produkti bija siers un sviests, ar ko Latvija bija slavena visā Eiropā. 2000. gados uzņēmums apvienojās ar tādiem cienījamiem siera ražotājiem kā “Blomes pienotava” un “Raunas siers”. Tieši no Raunas siera ražotnes cēlies slavenais “Latvijas siers”, kura ekskluzīvās ražošanas iespējas nu ir nodotas no paaudzes paaudzē “Smiltenes piena” ražošanas meistariem. Unikālo Latvijas siera produktu nogatavina mēnešiem ilgi atsevišķā pagrabā, kur tas iegūst sev raksturīgo aromātu, pateicoties īpašai baktērijai – brevibacterium linens.



“Smiltenes piens” ražo arī vairākus“premium” klases sierus – “Bakšteinu”, 12 mēnešus nogatavināto sieru “Granister”, kā arī 18 mēnešus nogatavināto “Smiltenes sieru”, kas, kā jau liecina nosaukums, ir ražotnes dāvana Smiltenei 100 gadu jubilejā.



“Smiltenes piens” ik dienu pārstrādā līdz 100 tonnām piena. Tostarp aptuveni 10% atbilst visiem “bio” standartiem – to var izmantot bioproduktu ražošanai. “Atšķirībā no lielākajiem pasaules ražotājiem, tostarp pazīstamiem Francijas, Itālijas un Nīderlandes zīmoliem, visi mūsu produkti ir dabīgi, jo mēs neizmantojam konservantus un pienu iepērkam tikai no vietējiem zemniekiem,” lepni apliecina Anrijs Vazdiķis.