Nozīmīgs atbalsts bija arī sadarbība ar “BluOr Bank”. “Kad sākās Covid-19 pandēmija, vērsāmies bankā pēc palīdzības, lai saņemtu papildu apgrozāmos līdzekļus. Viņi bija ļoti atsaucīgi, un mūsu sadarbība ir operatīva un dinamiska. Viņi saprot mūs, mēs izklāstām problēmu, izstāstām savus biznesa projektus, un viņi mūs atbalsta.”



Raugoties nākotnē, Piteronoks lēš, ka gaļas cenas augs un viens no risinājumiem būtu PVN likmes samazinājums pārtikas nozarei, kas ļautu vietējiem uzņēmumiem saglabāt saražotās produkcijas apgrozījumu un palielināt Latvijas konkurētspēju.



“Valstij būtu jāpadomā, lai mēs dotu valstij vairāk, nevis mazāk. Ja uzņēmumi bankrotēs, valsts zaudēs, nevis iegūs. Tā ir būtiska mūsu nākotnes sastāvdaļa.”



Līdzīgi kā daudziem ražošanas uzņēmumiem, arī RGK viens no izaicinājumiem ir darbinieku atrašana. Tas arī ir iemesls, kāpēc, neraugoties uz dažādu izmaksu pieaugumu, iespējama štata samazināšana netiek uzlūkota kā variants. “Ja mēs tagad, piemēram, atlaistu cilvēkus un vēlāk gribētu reanimēties, kur mēs viņus atkal atrastu? Darbinieki nemētājas apkārt. Mums katrs cilvēks ir nozīmīgs.”



Nākamā gada mērķis ir uzstādīt saules paneļus, lai daļēji kompensētu pieaugošās elektroenerģijas izmaksas. Tāpat, domājot par ilgtspējīgiem risinājumiem ne tikai ražošanas procesā, bet arī rezultātā, notiek pāreja uz simtprocentīgi pārstrādājamu iepakojumu.



“Protams, mēs uz katra soļa domājam, kā ekonomēt un optimizēt, vai tas ir loģistikas solis, vai tas ir enerģijas patēriņš. Gluži vairs tā nav, ka katrā stūrī lampiņa deg. Kad elektrības cenas sasniedza maksimumu, mēs apstādinājām rūpnīcu, visu izslēdzām un pateicām: cilvēki mīļie, kādas trīs stundas būs pārtraukums. Un tā arī bija! Nav jau variantu. Enerģijas izmaksu pieaugums atsaucas uz produkcijas cenām, bet arī tās nevar pacelt līdz bezgalībai, jo nebūs pirktspējas. Tad nu meklējam risinājumus,” skaidro “Rēzeknes gaļas kombināta” vadītājs.



Uz produktu kvalitāti ietaupīt nav iespējams – ja ir apstiprināta recepte un produkts ir tirgū, to vairs mainīt nedrīkst. “Jā, mēs varam radīt jaunus, lētākus produktus, bet ne mainīt tos, kas jau ir apstiprināti. Uz kvalitāti mēs netaupām,” sola RGK padomes priekšsēdētājs.