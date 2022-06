'Mēness aptieka' – labākā darbavieta Latvijā. Ko nozīmē šāda apbalvojuma iegūšana?

Starptautiskā programma Best Places To Work piešķir īpašu apbalvojumu labākajām darbavietām pasaulē, izvērtējot darbinieku apmierinātību ar uzņēmuma vadību, vērtībām, personāla vadību, atalgojumu un citiem labumiem, kolēģiem un gaisotni uzņēmumā, iespēju sabalansēt darba un privāto dzīvi, kopējo piesaisti uzņēmumam un uzņēmuma ietekmi uz norisēm sabiedrībā. Nule šo novērtējumu saņēmis Latvijā mīlētākais zīmols farmācijas nozarē – "Mēness aptieka".

Best Places To Work ir viena no populārākajām programmām Eiropā darba devēju, tostarp farmācijas uzņēmumu, vidū un sniedz iespēju objektīvi novērtēt uzņēmuma darba vidi. Dalība šajā programmā ir brīvprātīga, un uzņēmums pats var izvēlēties tai pieteikties, lai tiktu novērtēts. Kopumā sertifikācijas procesā tiek vērtēti 8 uzņēmuma darba vides aspekti, par kuriem viedokli sniedz gan darbinieki, gan personālvadības un citu uzņēmuma administrācijas struktūrvienību pārstāvji. Uzņēmums, iegūstot starptautiskai sertifikācijai nepieciešamo punktu skaitu, kvalificējas statusam Best Places To Work.

"Programmas veiktais izvērtējums faktiski ir procesu audits. Kopā ar Best Places To Work sertifikātu, kas apliecina, ka "Mēness aptieka" atbilst labākās darbavietas statusam, no programmas ekspertiem saņēmām arī rekomendācijas par to, ko vēl varam pilnveidot, lai darba vidi uzņēmumā padarītu darbiniekiem vēl patīkamāku, motivējošāku. Ceļš uz labākās darbavietas statusu nav paveicams vienā dienā. Mēs uz to esam gājuši daudzus gadus. Best Places To Work sertifikāts ir realizētu politiku, mērķtiecīga darba, procesu un uz darba vides pilnveidi vērstu projektu, rezultāts. Ilgtspēja un attīstība nav vienas dienas jautājumi," norāda Baiba Pedraudze, "Mēness aptieka" personāla direktore.

Kā uzsver "Mēness aptieka" personāla direktore, uzņēmumam šāda apbalvojuma iegūšana ir nozīmīga gan profesionāli, gan emocionāli. No profesionāla aspekta šāda veida starptautiska atzinība ir apliecinājums, ka tas, kā uzņēmums strādā ikdienā, kādas iniciatīvas īsteno, kāda ir attieksme pret saviem darbiniekiem, ir augstu vērtējami. Savukārt, no emocionālā aspekta raugoties, šāds apbalvojums motivē – darbiniekiem liek lepoties ar savu darbavietu, piešķir lielāku nozīmi un vērtību mazajām lietām, ko ikviens uzņēmumā dara ik dienas. Protams, tas veicina arī uzņēmuma pievilcību potenciālo darbinieku acīs un klientu uzticību.

""Mēness Aptieka" ir Latvijā mīlētākais zīmols farmācijas nozarē, un Best Places To Work apbalvojums faktiski to pierāda, vēl paskaidro, kur ir meklējams tam pamatojums. Ja darbinieks var lepoties, ka viņš strādā patiesi labā darbavietā, kur pret viņu ir cieņpilna attieksme, kur viņu iedvesmo un motivē, un kur no darba sajust piepildījumu, tas atspoguļojas viņa ikdienas darbā, tajā, kā šis darbinieks strādā ar klientu. "Mēness aptieka" ir pirmais farmācijas uzņēmums Latvijā, kas ieguvis starptautisko Best Places To Work sertifikātu, un gribas cerēt, ka ar šo rādām piemēru citiem nozares uzņēmumiem," par iegūto apbalvojumu stāsta Baiba Pedraudze.