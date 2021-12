2022. gada modes tendences grimā un frizūrās

2022. gads būs atgriešanās pagātnē! Modē nāks deviņdesmito gadu klasika – lūpu zīmulis! Un uz palikšanu. Arī spīdīgas, bagātīgi uzklātas brūnas krāsas lūpas būs viens no nākamā gada must have. Modīgākais tonis "Clinique Almost Lipstick" "Black Honey".



Ja lūpu akcentēšana tomēr nav tavā gaumē, tad neaizmirsti par izteiktu acu skatienu. Nākamā gada grima tendences – krāsas, mirdzums, grafikas.



Tāpat aktuāli būs vaigus iekrāsot violetos toņos. Izvēlies krēmveida vai pūderveidīgu vaigu sārtumu plūmju vai lavandas toņos!



Runājot par uzacīm, jāpiemin, ka uzacu noformēšanas modē savu vietu saglabās gaisīgu, dabīgu un laminētu uzacu efekts. Tāpēc kosmētikas maciņā lieliski iederēsies uzacu ziepes vai uzacu želejas matiņu fiksēšanai. Tonis jālieto pavisam minimāli, tikai akcentam.