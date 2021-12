Galdauts ir viena no pirmajām un svarīgākajām izvēlēm galda noformējumā. Tas ne tikai aizņems lielāko galda laukumu, bet arī noteiks krāsu gammu. Galdautu izvēlei ierobežojumu nav – veikalos tie pieejami dažāda materiāla, faktūras, rakstu un krāsu. No balta līdz rūtainam, no smaragdzaļa līdz pat melnam. Izvēloties galdautu, apdomājieties, kādu gala rezultātu vēlaties redzēt – krāšņu, svinīgi greznu vai tomēr ieturētu. Lai radītu īpaši greznu noformējumu, izmantojiet pēdējos gados lielu popularitāti ieguvušo samta auduma galdautu. Savukārt, ja esat skaista koka galda īpašnieki, tad aicinām izmantot auduma drapēriju tikai galda vidusdaļā.