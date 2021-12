"Dāmas Ziemassvētku un Jaungada svinībām šogad droši var izvēlēties mirdzošas kleitas ar fliteriem, samta kombinezonus, stilīgus bleizerus vai svārkus ar mirdzošām detaļām. Tāpat svinībām lieliski piestāvēs neformālāki un ikdienišķāki tērpi, iedvesmojoties no aktuālajām krāsu un materiālu tendencēm. Derētu gan paturēt prātā, ka vakarkleita Jaungada svinībām ir ideāla izvēle, lai iegūtu patiesu svētku noskaņojumu, it īpaši, ja to apvieno ar šīs sezonas greznākajiem aksesuāriem un skaistākajām rotaslietām!" iesaka Laura.