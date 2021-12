Tradīcijas un rituāli skaistiem un sirsnīgiem svētkiem

Ziemassvētki nav iedomājami bez dāvanām! Lai kāda tā būtu – veikalā iegādāta vai pašu radīta –, galvenais, lai tā nāk no sirds un, to iegādājoties, būtu īpaši padomāts par dāvanas saņēmēju un viņa vēlmēm. Iesaiņojot dāvanas, aicinām izmantot dabai draudzīgus materiālus un dekorus, piemēram, priežu un egļu čiekurus, koku zariņus u. c., kas dāvanai piešķir īpaši svinīgu noformējumu. Dāvanu iesaiņošanu var uzticēt arī profesionāliem dāvanu saiņošanas pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ja dāvana ir iegādāta TC "Alfa", to var bez maksas iesaiņot īpašā dāvanu saiņošanas studijā.